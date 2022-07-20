Матч Динамо - Фенербахче в интернете будет показан только на платформе Setanta Sports

Сегодня, 20 июля киевское "Динамо" начнет новый еврокубковый сезон-2022/23. Киевляне в польской Лодзи встретятся с турецким "Фенербахче" в рамках первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча Динамо Киев – Фенербахче доступны в режиме Live в нашем Telegram

Украинские болельщики в интернете смогут бесплатно посмотреть этот поединок только на платформе Setanta Sports, сообщает пресс-служба телекомпании. То же касается и ответной встречи. На других OTT-платформах, включая MEGOGO и Oll TV, матч транслироваться не будет. Но поединок будет доступен по кабельному телевидению на канале Setanta Sports.

Такое решение принято из-за борьбы с пиратством.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 по киевскому времени. Добавим, что на UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция.