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Помогают Динамо: Наполи близок к выкупу основного центрбека Фенербахче

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Переговоры на финальной стадии

Помогают Динамо: Наполи близок к выкупу основного центрбека Фенербахче

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP

Новина українською

"Наполи" близок к подписанию центрального защитника "Фенербахе" Ким Мин Чжэ, пишет L’Equipe.

Итальянцы согласились выплатить 20 млн евро отступных за корейца, и сейчас их спортивный директор Маурицио Микели в Стамбуле согласовывает с игроком детали личной сделки.

25-летний Ким Мин Чжэ в прошлом сезоне отбегал за "Канареек" 39 матчей и забил 1 гол во всех турнирах.

В Стамбул он перебрался из китайского "Бейцзин Гоань" за 3 млн евро, так что переход в "Наполи" для него - огромный шаг вперед. Неаполитанцы, в свою очередь, видят в азиате наследника Калиду Кулибали, который поехал в "Челси".

Напомним, "Фенербахче" - соперник киевского "Динамо" во 2-м раунде квалификации ЛЧ. Первый матч между командами пройдет уже сегодня, 20 июля.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Наполи (Неаполь)
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Источник:
L'Equipe

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
20.07.2022 в 16:34
Наполи кретины вообще,купить чувака с Турции за 20млн,лучше бы Попова взяли или добавили и Забарного! Тупорезы
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