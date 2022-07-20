Помогают Динамо: Наполи близок к выкупу основного центрбека Фенербахче

"Наполи" близок к подписанию центрального защитника "Фенербахе" Ким Мин Чжэ, пишет L’Equipe.

Итальянцы согласились выплатить 20 млн евро отступных за корейца, и сейчас их спортивный директор Маурицио Микели в Стамбуле согласовывает с игроком детали личной сделки.

25-летний Ким Мин Чжэ в прошлом сезоне отбегал за "Канареек" 39 матчей и забил 1 гол во всех турнирах.

В Стамбул он перебрался из китайского "Бейцзин Гоань" за 3 млн евро, так что переход в "Наполи" для него - огромный шаг вперед. Неаполитанцы, в свою очередь, видят в азиате наследника Калиду Кулибали, который поехал в "Челси".

Напомним, "Фенербахче" - соперник киевского "Динамо" во 2-м раунде квалификации ЛЧ. Первый матч между командами пройдет уже сегодня, 20 июля.