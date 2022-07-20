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С Поповым и Дубинчаком. Динамо объявило стартовый состав на матч Лиги чемпионов с Фенербахче
Первый официальный поединок сезона
Фото: ФК Динамо
Киевское "Динамо" сегодня, 20-го июля, проведет первый официальный матч нового сезона. В рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов киевляне сыграют против "Фенербахче".
Матч пройдет в Польше, город Лодзь. Начало – 21:00. Уже известен стартовый состав "Динамо".
Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак – Сидорчук, Буялський, Шапаренко – Вербич, Цыганков – Беседин.
Добавим, что за ходом матча вы можете следить в текстовой трансляции онлайн >>>
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Комментарии (2)
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0675765328 (Киев)
20.07.2022 в 20:15
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.07.2022 в 19:58
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