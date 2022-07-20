С Поповым и Дубинчаком. Динамо объявило стартовый состав на матч Лиги чемпионов с Фенербахче

Киевское "Динамо" сегодня, 20-го июля, проведет первый официальный матч нового сезона. В рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов киевляне сыграют против "Фенербахче".

Матч пройдет в Польше, город Лодзь. Начало – 21:00. Уже известен стартовый состав "Динамо".

Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак – Сидорчук, Буялський, Шапаренко – Вербич, Цыганков – Беседин.

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