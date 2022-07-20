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С Поповым и Дубинчаком. Динамо объявило стартовый состав на матч Лиги чемпионов с Фенербахче

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Первый официальный поединок сезона

С Поповым и Дубинчаком. Динамо объявило стартовый состав на матч Лиги чемпионов с Фенербахче

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" сегодня, 20-го июля, проведет первый официальный матч нового сезона. В рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов киевляне сыграют против "Фенербахче".

Матч пройдет в Польше, город Лодзь. Начало – 21:00. Уже известен стартовый состав "Динамо".

Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак – Сидорчук, Буялський, Шапаренко – Вербич, Цыганков – Беседин.

Добавим, что за ходом матча вы можете следить в текстовой трансляции онлайн >>>

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Второй квалификационный раунд
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Комментарии (2)
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0675765328 (Киев)
20.07.2022 в 20:15
вперед за Перемогою
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0
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avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.07.2022 в 19:58
На даний момент оптимальний склад
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