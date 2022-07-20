Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Слава Украине. На матче Лиги Чемпионов литовские фанаты шикарно поддержали Украину
Матч проходил в Литве
Фото: FK Vilniaus Žalgiris
Вчера состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов. В одном из них встретились "Жальгирис" и "Мальме".
Помимо футболистов, на матче отличились болельщики домашней команды. На стадионе состоялся настоящий перформанс, когда фаны "Жальгириса" поддержали украинский народ, начав громко скандировать "Слава Украине".
Це круто! #футбол #ЛігаЧемпіонів #СЛАВАУКРАЇНІ pic.twitter.com/ZlHI7krV6w— SergiyShvets (@SergiyShvets) July 20, 2022
Отметим, что хозяева одержали минимальную победу.
Популярное сейчас
- Показывают бесплатно. Как посмотреть матч Динамо - Фенербахче на Setanta Sports
- Черноморец и Ингулец только побеждают, Шахтёр и М1925 готовятся к первым матчам. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Береза - Палкину и Срне: Освободим им Донецк, а потом встретимся
- Динамо узнало соперника в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса
- Михаэль Баллак начал отношения с девушкой сына, который погиб год назад. ФОТО