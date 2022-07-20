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Слава Украине. На матче Лиги Чемпионов литовские фанаты шикарно поддержали Украину

Лига Чемпионов
(6 голосов)

Матч проходил в Литве

Слава Украине. На матче Лиги Чемпионов литовские фанаты шикарно поддержали Украину

Фото: FK Vilniaus Žalgiris

UA-Футбол
Новина українською

Вчера состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов. В одном из них встретились "Жальгирис" и "Мальме".

Помимо футболистов, на матче отличились болельщики домашней команды. На стадионе состоялся настоящий перформанс, когда фаны "Жальгириса" поддержали украинский народ, начав громко скандировать "Слава Украине".

Отметим, что хозяева одержали минимальную победу.

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В статье: Мальме Жальгирис (Вильнюс)
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