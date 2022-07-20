Слава Украине. На матче Лиги Чемпионов литовские фанаты шикарно поддержали Украину

Вчера состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов. В одном из них встретились "Жальгирис" и "Мальме".

Помимо футболистов, на матче отличились болельщики домашней команды. На стадионе состоялся настоящий перформанс, когда фаны "Жальгириса" поддержали украинский народ, начав громко скандировать "Слава Украине".

Отметим, что хозяева одержали минимальную победу.