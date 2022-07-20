Квалификация ЛЧ. Победа Виктории, неудачи бывших клубов Реброва и Вернидуба

Лига Чемпионов, отбор

Второй раунд квалификации, 1-й матч

Хельсинки, Хельсинки

ХИК (Финляндия) – Виктория Пльзень (Чехия) 1:2

Голы: Радулович 50 – Хоры 6 (пен), Копиц 57

В среду продолжается второй отборочный раунд Лиги Чемпионов. После вчерашнего дня сенсаций, когда лишь одному фавориту удалось добыть победу, сегодняшний всё началось куда размереннее. "Виктория" Пльзень на выезде ожидаемо справилась с финской командой "ХИК". Чехи активно начали оба тайма, и закономерно дважды забили в дебюте. "ХИК" сумел ответить на это лишь мячом Радуловича.

Победитель этой пары в следующем этапе будет противостоять "Марибору" или "Шерифу"". Их матч заключит сегодняшний игровой день.

Самми Офер, Хайфа

Маккаби Х (Израиль) – Олимпиакос (Греция) 0:1

Гол: Хазиза 90+2 – Синкернагель 7

Выезд в Хайфу оказался трудным испытанием для "Олимпиакоса". Греческому клубу удалось рано повести благодаря дебютному голу летнего новичка Филипа Сикернагеля, подписанного из "Уотфорда". Но затем "Маккаби" перехватил инициативу и в конце концов достиг своего. Долев Хазиза сравнял счёт в компенсированное ко второму тайму время.

Помимо Сикернагеля "красно-белые" сегодня похвастали такими новичками, как Шиме Врсалько, Абубакар Камара и Пипа, но в отличии от десятого номера, сделать разницу им не удалось. А вот кто был дьявольски хорош, так Костас Манолас. На счету центребека множество ключевых отборов и перехватов, но усилий экс-защитника "Наполи" всё же не хватило для того, чтобы удержать свои ворота на замке. Теперь всё решится в Пирее.

Ференцварош, Будапешт

Ференцварош (Венгрия) – Слован Братислава (Словакия) 1:2

Голы: Захириассен 70 – Кашия 81, Барсегян 86

"Ференцварош" провалил концовку матча со "Слованом", умудрившись не только растерять перевес, но и проиграть. В целом экс-команда Сергея Реброва имела небольшой, но стабильный перевес по ходу встречи, что в итоге конвертировалось в гол Кристоффера Захириассена на 70-й минуте. Помимо этого у "зелёно-белых" было ещё два попадания в каркас ворот.

Но в заключительную десятиминутку в составе "Слована" зажёг дуэт грузинских легионеров, перевернувший матч с ног на голову. Сначала отличился многоопытный Гурам Кашия, а вслед за 35-летним защитником его соотечественник Чакветадзе выпилил идеальную передачу на Тиграна Барсегяна, забивший победный гол в матче. 1:2.

Людски врт, Марибор

Марибор (Словения) – Шериф (Молдова) 0:0

Вслед за "Ференцварошем" не удалось победить и бывшей команде Юрия Вернидуба. "Шериф" тотально доминировал в Словении, позволив "Марибору" лишь раз пробить по своим воротам. В ответ у тираспольцев было четыре явных голевых момента, но ни один из них коллектив Степана Томаса в гол трансформировать не смогли. Отсюда и нули на табло.

Не лучший результат для "Шерифа". Но если им удастся повторить подобный перфоманс через неделю, то проход в третий раунд от них никуда не денется. Главное не терять самообладание, как случилось сегодня.