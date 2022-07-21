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Пресс-конференция Луческу после игры с Фенербахче: Мы не решились рисковать в этой ситуации
Комментарий главного тренера "Динамо"
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал ничью в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против турецкого "Фенербахче" (0:0).
– Вы довольны игрой своей команды?
– Это был первый официальный матч для нас за последние восемь месяцев. Пришлось нелегко, поскольку раньше мы играли только товарищеские поединки. Также трудность заключалась в том, что мы не знали свой потенциал на данный момент. Мы не посмели рисковать в этой ситуации. Матч получился равным, с нормальным результатом, ведь обе команды могли забить. Мы осознавали высокий уровень "Фенербахче", который хорошо поработал на трансферном рынке, приобретя хороших футболистов. Но мы все равно должны были играть с ними, несмотря на это, а также сложную ситуацию в Украине.
Считаю, счет 0:0 – положительный результат. Мы поедем на выездной матч за победой, ведь им придется рисковать, чтобы забить. Сегодня они также это делали, но у нас есть возможность добиться хорошего результата.
Жаль, что мы получили три желтых карточки, считаю, футболисты их не заслуживали в тех ситуациях, но ничего страшного, повторюсь, это был только наш первый матч.
– Стоит ли ожидать усиления состава перед ответным матчем?
– Нет. Кто сейчас приедет играть в Украину? Никто. Мы должны использовать тех, кто есть. В этом матче мы увидели свой потенциал, и в ответном матче все будет в порядке.
– Тренер "Фенербахче" Жорже Жезуш начал делать замены уже в перерыве, а почему вы ждали до 77-й минуты?
– Потому что не хотел рисковать в сложившейся ситуации. Я очень хорошо знаю способности моих футболистов и команды. Ребята хорошо организованы. Кроме того, у "Фенербахче" 30 футболистов, а у нас только 20 – вот, в чем проблема.
– Почему произошла заминка во время выхода на замену Караваева?
– Произошла ошибка, но она ни на что не повлияла, ведь до конца игры оставалось пару минут. Я хотел, чтобы он играл в обороне, поскольку он очень хорошо взаимодействует с Цыганковым. Но в то же время Цыганков и Буяльский в физическом плане выглядели не очень хорошо.
– Что вы думаете об атмосфере на трибунах во время матча?
– Она была хорошей, но я ожидал, что на наш матч придет больше людей, все-таки, это поединок начальной стадии Лиги чемпионов. Возможно, это самый важный матч в квалификации. Но, повторюсь, те болельщики "Динамо" и "Фенербахче", которые собрались на трибунах, обеспечили прекрасную атмосферу, — сказал Луческу.
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