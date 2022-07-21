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Жезус: Динамо не смогло провести ни одной серьезной атаки
"Динамо" и "Фенербахче" разошлись нулевой ничьей
Фото: fenerbahce.org
Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жорже Жезус подвел итоги первого матча своей команды с киевским "Динамо" (0:0) в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
"Это был для нас первый официальный матч нового сезона. Как я уже говорил перед матчем, нам противостоял непростой соперник. Большинство футболистов "Динамо" играют в сборной Украины. Да и с точки зрения выступления в турнире "Динамо" опытнее "Фенербахче".
Но мы играли хорошо. В обороне показали себя очень хорошо организованными. Наш соперник не смог провести ни одной серьезной атаки. Чего нам не хватило, так это качества атаки. Противостояние еще не закончено, потому что мы уезжаем отсюда с ничьей. Это двухматчевое противостояние. Мы по-прежнему настроены пройти в следующий раунд.
Я думаю, что поддержка наших болельщиков во втором матче будет очень важным преимуществом. Атмосфера, которую они создадут, окажет психологическое давление на соперника.
Пока нет необходимости говорить о трансфере. У нас еще одна игра против этой команды 27 июля. У наших игроков достаточно качеств и возможностей, чтобы пройти этот раунд. Ради достижения такой цели мы работали 5 недель", - сказал Жезус.
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