  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Жезус: Динамо не смогло провести ни одной серьезной атаки
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жезус: Динамо не смогло провести ни одной серьезной атаки

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

"Динамо" и "Фенербахче" разошлись нулевой ничьей

Жезус: Динамо не смогло провести ни одной серьезной атаки

Фото: fenerbahce.org

Новина українською

Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жорже Жезус подвел итоги первого матча своей команды с киевским "Динамо" (0:0) в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Это был для нас первый официальный матч нового сезона. Как я уже говорил перед матчем, нам противостоял непростой соперник. Большинство футболистов "Динамо" играют в сборной Украины. Да и с точки зрения выступления в турнире "Динамо" опытнее "Фенербахче".

Но мы играли хорошо. В обороне показали себя очень хорошо организованными. Наш соперник не смог провести ни одной серьезной атаки. Чего нам не хватило, так это качества атаки. Противостояние еще не закончено, потому что мы уезжаем отсюда с ничьей. Это двухматчевое противостояние. Мы по-прежнему настроены пройти в следующий раунд.

Читайте такжеПресс-конференция Луческу после игры с Фенербахче: Мы не решились рисковать в этой ситуации

Я думаю, что поддержка наших болельщиков во втором матче будет очень важным преимуществом. Атмосфера, которую они создадут, окажет психологическое давление на соперника.

Пока нет необходимости говорить о трансфере. У нас еще одна игра против этой команды 27 июля. У наших игроков достаточно качеств и возможностей, чтобы пройти этот раунд. Ради достижения такой цели мы работали 5 недель", - сказал Жезус.

Читайте такжеЛЧ. Динамо - Фенербахче 0:0. Хуже могло быть. Но есть ли потенциал для лучшего?
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Жорже Жезус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fenerbahce.org

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
21.07.2022 в 11:13
Сказалось отсутствие игровой практики у команды в течении 8 месяцев, поэтому нужно проводить матчи чемпионата, иначе команды будут в ужасном состоянии в Еврокубках.
Ответить
0
0
avatar
2.dc (Николаев)
21.07.2022 в 09:39
Не мне, конечно, советовать, НО - к своей бы команде присмотрелся. Одни фейерверки, или потуги на них, ничего серъезного …)))
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде