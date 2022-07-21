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"Бессовестные миллионеры издеваются над нами". Сабо раскритиковал трансляторов матча Динамо

Лига Чемпионов
(7 голосов)

Известный украинский тренер не смог посмотреть поединок

"Бессовестные миллионеры издеваются над нами". Сабо раскритиковал трансляторов матча Динамо

ТК Футбол 1/2/3

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Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо пожаловался на сложности во время трансляции матча киевлян с "Фенербахче" (0:0) во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Долго ждал этот матч, хотел посмотреть на "Динамо" в Лиге чемпионов, но не смог.

Перед игрой высветился баннер: "Показ невозможен из-за авторских прав". Сразу после окончания игры все заработало.

Я крайне возмущен – не дали посмотреть матч. За что я плачу 300 грн каждый месяц за подписку Oll TV? У меня есть три канала Setanta Sports, а я не смог посмотреть игру, которую так ждал! Как это можно? Бессовестные миллионеры издеваются над нами", - сказал Сабо.

Напомним, единственным транслятором матчей "Динамо" в Лиге чемпионов в Украине является Setanta Sports. Ни МEGOGO, ни Oll TV не будут транслировать поединки киевлян.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Йожеф Сабо Динамо (Киев)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (2)
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Саша Ужгород (Ужгород)
21.07.2022 в 11:57
вибираєш вкладку тв канали - спортивні - один із каналів Setanta - в низу екрана QR код - відскановуєш - реєструєшся на сетанті і дивишся. а в цілому він правий, нах це було робити... просто щоб з олл тв народ переєструвався ще і на сетанті... маркетинг блд..
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terber (ternopil)
21.07.2022 в 11:30
от бідосяяк що добре пошукати в неті то можна було знайти цей поєдинок безплатно
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