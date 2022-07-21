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"Бессовестные миллионеры издеваются над нами". Сабо раскритиковал трансляторов матча Динамо
Известный украинский тренер не смог посмотреть поединок
ТК Футбол 1/2/3
Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо пожаловался на сложности во время трансляции матча киевлян с "Фенербахче" (0:0) во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.
"Долго ждал этот матч, хотел посмотреть на "Динамо" в Лиге чемпионов, но не смог.
Перед игрой высветился баннер: "Показ невозможен из-за авторских прав". Сразу после окончания игры все заработало.
Я крайне возмущен – не дали посмотреть матч. За что я плачу 300 грн каждый месяц за подписку Oll TV? У меня есть три канала Setanta Sports, а я не смог посмотреть игру, которую так ждал! Как это можно? Бессовестные миллионеры издеваются над нами", - сказал Сабо.
Напомним, единственным транслятором матчей "Динамо" в Лиге чемпионов в Украине является Setanta Sports. Ни МEGOGO, ни Oll TV не будут транслировать поединки киевлян.
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