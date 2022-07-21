"Бессовестные миллионеры издеваются над нами". Сабо раскритиковал трансляторов матча Динамо

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо пожаловался на сложности во время трансляции матча киевлян с "Фенербахче" (0:0) во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Долго ждал этот матч, хотел посмотреть на "Динамо" в Лиге чемпионов, но не смог.

Перед игрой высветился баннер: "Показ невозможен из-за авторских прав". Сразу после окончания игры все заработало.

Я крайне возмущен – не дали посмотреть матч. За что я плачу 300 грн каждый месяц за подписку Oll TV? У меня есть три канала Setanta Sports, а я не смог посмотреть игру, которую так ждал! Как это можно? Бессовестные миллионеры издеваются над нами", - сказал Сабо.