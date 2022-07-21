А якщо гудуть, то тихо-тихо. Акценты зрителя на игре Динамо с Фенербахче

Прежде всего, хотел бы обратиться к тем, кто пишет в комментариях: какой футбол – нам сейчас не до этого. Тогда что вы здесь вообще делаете? Актуальные и насущные новости на главную и страшную тему сейчас можно найти повсюду, они заполонили собой все наше жизненное пространство. А здесь, помимо этого, мы продолжаем говорить именно о футболе – с теми, для кого он стал образом жизни, и кто ее без него уже не представляет.

Поэтому для нас возможность посмотреть футбол, особенно с участием наших команд, и поговорить о нем – важное свидетельство того, что эта жизнь продолжается. Да, в суровых и жутких условиях, но от этого оно лишь более ценно. И, вернувшись сюда месяц с лишним спустя после июньской сессии сборной, я, как обычно, попытаюсь поделиться с вами своими впечатлениями от нашего дебюта в евросезоне.

Увы, пока радоваться нечему: в общих чертах худшие опасения подтвердились, чуда не произошло. Хотя, как по мне, то могло быть и хуже. Все же второй тайм заронил некие робкие ростки надежды на то, что футбол нас еще не покинул. Другое дело, на каком уровне мы сможем его демонстрировать. Но таковы уж сегодняшние реалии, и с этим ничего не поделаешь.

Нужно помнить о том, что сезон стартовал матчем с участием наиболее благополучного из украинских клубов. Хотя, наверное, правильнее будет сказать: наименее неблагополучного – но, в любом случае, призванного сыграть роль главного фаворита во внутренних соревнованиях. Который почти полностью сохранил свой основной состав. То есть, вчера мы увидели, на что нынче способны те, на кого предстоит равняться другим.

Выводы неутешительны, но, повторюсь, ожидаемы. Сегодня для нас за счастье, что мы вообще где-то и как-то играем. И отдавая себе в этом отчет, нужно тихо радоваться любому локальному успеху, если таковой случится. Альтернатива одна – отморозиться под лозунгом: нам не до футбола! Но еще раз: кому действительно не до него, тот это не прочтет – их здесь нет.

По традиции, для того чтобы иметь хоть какую-то точку отсчета в представлении об уровне соперника, заглянем в табель о рангах УЕФА. "Динамо" сейчас занимает в нем 45-е место – между ПСВ и "Янг Бойз" - туда-сюда объективный показатель. А вот позиция "Фенербахче", расположившегося более чем в два раза ниже – в компании заурядных испанских клубов, "Слована" и БАТЭ – несколько удивила.

И уж совершенно точно, однозначно называть киевлян фаворитами поединка я не стал бы и в мирное время. Команда Луческу производит впечатление в духе "выше головы не прыгнешь". Вечно молодые, вечно трезвые – в том смысле, что ей не хватает страсти и куража. Не считая класса. А уж теперь и подавно.

Но это наша команда, она представляет нашу страну, я болею за нее в Европе. И поэтому сегодня точно не намерен критиковать. Так, некоторые скромные наблюдения любителя игры, как всегда.

Игра в Лодзе не была убийственно скучной, чего, кстати, вполне можно было ожидать. Но и назвать ее зрелищной язык не повернется. Две команды суммарно наскребли на искомый опасный эпизод раз в десять минут лишь благодаря засилью полу- и недомоментов. По-взрослому зачетными я бы назвал лишь сэйв Бущана после удара Валенсии на 14-й минуте – первый шанс "Фенербахче", и промах Беседина на 71-й – последний шанс "Динамо".

Последнюю же попытку вырвать победу предпринял на 80-й минуте Брума, однако Бущан был начеку. Если же разделить матч надвое, то до перерыва больше заслуживал гола "Фенер", а после него – Киев. Исходя из всего вышесказанного, сочту закономерными и результат игры, и его счет. Все по делу.

Если убрать из состава "Динамо" Цыганкова, то вместе с ним уйдут и все три момента, в которых киевляне реально угрожали воротам соперника (не считая перехват Салаи, выбившего мяч из-под носа у Вербича). В "Фенербахче" равнозначной ему фигурой до перерыва был левофланговый Кадиоглу.

Если на пути стамбульцев к воротам (не считая промаха Юксека), неизменно вырастала могучая фигура Бущана, то мы за полтора часа ни разу толком не пробили в створ ворот.

И полностью соглашусь с Луческу в том, что "Динамо" предпочло не рисковать в первом и сразу же очень важном поединке сезона, и что нулевой счет его устроил. Картина маслом в Стамбуле вырисовывается со всей очевидностью: "Фенербахче" будет доминировать, а "Динамо" - искать редкий шанс в контрах. Вопрос в том, выдюжат ли сзади, и смогут ли исполнить впереди.

Первый матч не дал нам внятного представления о наших возможностях, при том, что и соперник ничего выдающегося не показал. Мне лишь показалось, что "Фенер" может прибавить, а внести судьбоносные коррективы в игру киевлян в течение недели будет сложно. Что ж, как ни банально это прозвучит, ждем момента истины в Стамбуле. Там все встанет на свои места, и мы узнаем, какой из евротурниров будет впору нашему лидеру.

Придется ли переобуваться в более подходящие по размеру "копочки" Лиги Европы уже тогда? Вероятность достаточно высока, но обреченности лично я в Лодзе пока не увидел. Наші бджоли таки гули, хоч і тихо-тихо.