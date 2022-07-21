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Динамо скатало унылые 0:0 с Фенербахче: киевлянам хватило физики, но не идей. Аудиомнение #152
Во втором матче точно придется что-то придумывать
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Обсуждаем первый поединок между "Динамо" и "Фенербахче". Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.
Сильный матч для Бущана, Дубинчака и Беседина, слабый для Сидорчука и Шапаренко, неоднозначный для Попова – Денис вполне мог не доиграть встречу из-за двух желтых карточек. Как выглядело "Динамо" на фоне отсутствия игровой практики, какие перспективы у команды Луческу на вторую часть дуэли – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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