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Динамо скатало унылые 0:0 с Фенербахче: киевлянам хватило физики, но не идей. Аудиомнение #152

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Во втором матче точно придется что-то придумывать

Динамо скатало унылые 0:0 с Фенербахче: киевлянам хватило физики, но не идей. Аудиомнение #152

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем первый поединок между "Динамо" и "Фенербахче". Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.

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Сильный матч для Бущана, Дубинчака и Беседина, слабый для Сидорчука и Шапаренко, неоднозначный для Попова – Денис вполне мог не доиграть встречу из-за двух желтых карточек. Как выглядело "Динамо" на фоне отсутствия игровой практики, какие перспективы у команды Луческу на вторую часть дуэли – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Лига чемпионов Георгий Бущан Динамо (Киев) Жорже Жезуш Артем Беседин Владислав Дубинчак Денис Попов Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол
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