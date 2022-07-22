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Вербич: Нужно было лучше использовать наши контратаки

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Вингер "Динамо" - о ничьей с "Фенербахче"

Вербич: Нужно было лучше использовать наши контратаки

Фото: lodz.pl

Новина українською

Вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич подвел итоги результата с "Фенербахче" (0:0) в первом матче квалификации Лиги чемпионов.

"Было сложно, потому что у "Фенербахче" хорошая команда. Индивидуально очень качественные игроки, но мы хорошо справлялись, боролись за каждый мяч. Нужно было лучше использовать наши контратаки. Посмотрим, как будет в Стамбуле.

Там точно будет горячо. Играют две равные команды, у нас моменты, у них моменты", - сказал Вербич в комментарии FootballHub.

Ответный поединок состоится 27 июля.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (2)
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storm_ua (Николаев)
22.07.2022 в 09:01
Чепушеску не тренер, цыган гоу хом.
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Artemanat (Кривой Рог)
22.07.2022 в 08:42
Беседин не должен играть в старте
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