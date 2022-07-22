Вербич: Нужно было лучше использовать наши контратаки

Вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич подвел итоги результата с "Фенербахче" (0:0) в первом матче квалификации Лиги чемпионов.

"Было сложно, потому что у "Фенербахче" хорошая команда. Индивидуально очень качественные игроки, но мы хорошо справлялись, боролись за каждый мяч. Нужно было лучше использовать наши контратаки. Посмотрим, как будет в Стамбуле.

Там точно будет горячо. Играют две равные команды, у нас моменты, у них моменты", - сказал Вербич в комментарии FootballHub.