С благодарностью за Байрактар. Впечатления о матче Динамо от журналиста, побывавшего в Лодзи

В среду, 20 июля, киевское "Динамо" официально начало сезон 2022/2023. "Бело-синие" принимали серебряного призёра чемпионата Турции – стамбульский "Фенербахче" в номинально домашнем поединке на Муниципальном стадионе имени Владислава Круля в польском городе Лодзь.

На этом стадионе совсем недавно сборная Украины под руководством Александра Петракова провела два матча в Лиге Наций. Со сборной Армении подопечные Петракова сыграли здорово, и одержали крупную победу со счётом 3:0, а с ирландской командой украинцы выглядели не так убедительно и матч завершился вничью 1:1. И вот на этом стадионе киевским динамовцам предстояло сыграть свой первый официальный матч за последние 8 месяцев.

Я живу временно из-за войны в Украине в столице Польши Варшаве и решил съездить в Лодзь, чтобы увидеть собственными глазами игру подопечных Луческу в самом престижном европейском футбольном турнире.

Сразу, как только сел в автобус на варшавском автовокзале "Варшава Заходня", я почувствовал, что еду в Лодзь не просто так, а на футбол. В автобусе сидела небольшая группа украинских и более внушительная группа турецких футбольных болельщиков. Так получилось, что с одним из болельщиков "Фенербахче" я ехал до Лодзи, сидя рядом. Познакомились поближе. Он давно живёт в Варшаве и работает в одном из институтов Польской Академии наук. Украинским языком не владеет, поэтому разговаривали с ним на польском и частично на английском. Он спрогнозировал, что игра завершится вничью 1:1. Я же верил в победу киевлян со счётом 2:1. Оба мы ошиблись - голов в этом матче не было забито, но по результату турок был прав.

Естественно, говорили о войне в Украине. Сошлись во мнении, что на сегодня самую большую поддержку Украине оказывает Великобритания и Польша. Путина тоже, ясное дело, мы оценивали одинаково, как кровавого диктатора, устроившего в Украине самую жуткую войну, где солдаты рф убивают мирных жителей. Жаль, что забыл поблагодарить его за "Байрактары". Впрочем, украинские болельщики это регулярно делали перед стадионом, встречая турецких фанов возгласами "Сенк ю, "Байрактар"!".

Стадион, который вмещает 18 тысяч болельщиков, был заполнен на две трети. Я бы сказал, что по численности турецких и украинских болельщиков был паритет. Визуально было много болельщиков в футболках "Фенербахче", но зрителей с жёлто-синей символики было тоже достаточно много. В чём преуспели наши болельщики, так это в голосовой и шумовой поддержке. Перед матчем прозвучал Гимн Украины, исполненный вживую украинской певицей. Диктор стадиона в течении матча несколько раз обращался к зрителям с призывом подержать украинских футболистов. Объявления делались на украинском языке и дублировались на английском.

Что интересно диктор делал объявления о заменах и прочих технических деталях игры нестандартно, не так, как принято на любых спортивных соревнования. Например, он говорил – "игрок такой-то отправился сейчас на скамейку запасных, он больше не будет играть, вместо него это будет делать игрок под таким-то номером". Про добавленное к основному времени матчу сказал, что судья решил, что команды будут ещё находиться на поле, как минимум 5 минут.

Я сидел в ложе прессы, и скажу так, украинских журналистов было очень мало, где-то 7-8 из всех 60 присутствующих. В основном понятное дело освещать матч непосредственно со стадиона пришли и приехали польские и турецкие журналисты. В перерыве матча познакомился с двумя украинскими болельщиками, которые прилетели на игру из далёкой Ирландии. Причём, они уже взяли билеты на самолёт в Стамбул и забронировали гостиницу на 27 июля в турецкой столице. Оба верят в проход "Динамо" в следующую стадию Лиги Чемпионов.

Активность наших болельщиков на протяжении матча заслушивает уважения. Барабанщик не замолкал ни на минуту, звучали уже знакомые кричалки, а также "ЗСУ" несколько раз по ходу матча прозвучало громко на весь стадион. В конце первого и второго таймов наши фаны дружно спели Гимн Украины.

Сам матч описывать не буду, многие, думаю, следили за его перипетиями по трансляции в интернете. Хотя стоит подчеркнуть, что Бущан бесспорно лучший в составе киевлян.

После финального свистка были несколько попыток украинских болельщиков выбежать на поле. Стюарды пресекались такие попытки. Но одному из пацанов таки удалось добежать до центра поля и сделать селфи с Шапаренко, после чего стюард вежливо помог ему вернуться к трибуне.

На послематчевую пресс-конференцию пришли около 10 представителей СМИ. Вопросы задавали польские, турецкий и украинские журналист (в том числе и я). Луческу, отвечая на английском языке, заявил, что матч получился равным, с нормальным результатом, и обе команды могли забить. В тоже время наставник "Динамо" акцентировал внимание на том, что "Фенербахче" хорошо поработал на трансферном рынке, приобретя сильных футболистов, а киевляне не имели и не имеют возможности усиливаться. Также Луческу сказал о том, что в Стамбул его команда едет за победой, ведь турецкому клубу придется рисковать, чтобы забить, а для киевлян это откроет возможности для контратак, которые должны принести успех.

В общем, после игры и украинские, и турецкие болельщики покидали стадион не в очень хорошем настроении, ибо ожидали увидеть победу своим любимцев.

Нужно отметить тот факт, что теперь уже в 5-матчевой истории официальных встреч "Динамо" и турецкого "Фенербахче", киевская команда ни разу не проиграла. Желаю удачи подопечным Луческу в Стамбуле, и считаю хорошо, что у украинских команд в этот труднейшее для страны время есть возможность играть на международной арене и представлять наш украинский футбол!