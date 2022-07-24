Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА назначила на независимое расследование событий финала ЛЧ в Париже своего сотрудника
Франк Пау работал на уже на четырех ЕВРО
Фото: BBC
УЕФА назначила человека, который проведет независимое расследование событий, приведших к хаосу на матче финала Лиги Чемпионов в Париже 28 мая этого года. Однако, как сообщает The Guardian, ответственным за расследование стал сотрудник самой организации.
Этот человек – глава полиции Амстердама Франк Пау, работающий в УЕФА на руководящей должности в отделе безопасности. Как отмечает издание, такое назначение вызывает сомнения в независимости и объективности расследования.
Пау отвечал за безопасность на многих мероприятиях под эгидой УЕФА, среди которых были финалы клубных турниров, а также четыре ЕВРО: 2004, 2008, 2012 и 2016. С последнего указанного ЕВРО он не работал непосредственно на мероприятиях, однако до сих пор является руководящим лицом в организации.
Популярное сейчас
- Студенческая футзальная сборная Украины вышла в финал Чемпионата мира
- Россияне атаковали Хмельницкий и Хмельницкую область
- Дебют Зинченко, новый клуб Ракицкого, заявление Неймара. Главные новости за 23 июля
- Матч Динамо - Фенербахче в интернете будет показан только на платформе Setanta Sports
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО
- Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице