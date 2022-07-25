Грозный: Уверен, что в ответном матче Динамо забьет дважды

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный дал свой прогноз на ответный матч Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и турецким "Фенербахче".

— Благодаря чему, киевляне могут пройти дальше в Лиге чемпионов?

— Оба наставника получили очень много необходимой информации, которую они детально проанализируют и внесут соответствующие коррективы перед ответным матчем. Эмоции турецких поклонников футбола заставят свою команду очень агрессивно действовать на атаку, что приведет к разрыву игрового баланса и дисциплины. Этим динамовцы вполне реально могут воспользоваться. И, я надеюсь, что они используют эти моменты.

К тому же, я думаю, что качество реализации созданных предпосылок для взятия ворот наших футболистов будет достаточным для нашей победы над соперником. Да, в Польше мы ни разу не попали в створ ворот, но второй матч кряду так не будет. Мы попробуем реализовать любой мини-момент. Сопернику будет очень сложно. Они начнут нервничать и дергаться. У "Фенербахче" много изменений. Футболисты друг друга еще не так хорошо знают, и тренер у них новый. Это плюс для нас. Но хорошие игроки у них действительно есть. Они техничные и быстрые. Конечно, они играть умеют. Индивидуально они достаточно хороши сами по себе. Уругваец Диего Росси может обыграть один в один, так как он достаточно быстрый. Мы знаем, что норвежец Джошуа Кинг поиграл в сильных командах. Выделю лидера сборной Эквадора Эннера Валенсию. Там все умеют играть. Там почти все – это футболисты очень хорошего уровня.

— За счет чего "Динамо" может улучшить реализацию моментов?

— Мы достаточно хороши в фланговых атаках и фланговых прострелах. Соперник может не успевать за динамовцами. В Лодзи киевляне должны были забивать. Но, я уверен, что в Турции, в гостях, мы забьем. В любом случае не имена играют в футбол. Важна командная игра! На сегодняшний день динамовцы более организованные. Но скажу, что исполнители "Фенербахче" более техничные. Уровень индивидуальной скоростной техники у них выше. И кто с этим спорит? Но это еще нужно реализовать. Динамовцы без мяча лучше играют, они компактнее, дисциплинированнее. На стандартах мы хорошо играем. У меня есть внутреннее предчувствие, что в ответном матче мы забьем и со стандарта, и с игры.

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— Исходя из контрольных матчей "Динамо" и первой встречи киевлян с "Фенербахче" (0:0), какие шансы у бело-синих выйти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов?

— Некоторые скептически и критически оценивали результаты контрольных матчей динамовцев. А я говорил, что это вообще ничего не значит. Я это понимаю, потому что я тренер. Я понимаю, что тренеру хочется попробовать под нагрузками какие-то тактические сочетания и наработки. Не буду всем раскрывать свои секреты. Об этом будут знать мои игроки и мой штаб.

Сейчас главное пройти "Фенербахче". Шансы есть! Сейчас шансы на проход дальше 50 на 50. Но, конечно, хочется, чтобы "Динамо" играло в Лиге чемпионов. Безусловно, мы искренне пожелаем ребятам продолжения борьбы в квалификации самого престижного еврокубка и выхода в групповой раунд Лиги чемпионов. Вся Украина вас поддерживает, - подытожил Грозный.