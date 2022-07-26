Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч Фенербахче - Динамо покажет Телеканал 2+2 с 15-минутной задержкой
Такой вот нюанс
Фото: fenerbahce.org
В среду, 27 июля состоится ответный матч между киевским "Динамо" и турецким "Фенарбахче" в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов.
Этот поединок будет доступен на телеканале "2+2" - трансляция встречи уже добавлена в телепрограмму. Несмотря на то, что игра начинается в 20:00, время начала трансляции на "2+2" - в 20:15. Поэтому телеканал будет показывать матч с задержкой.
Кроме того, поединок можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports. Напомним, что номинально домашняя встреча "Динамо" в Лодзи завершилась нулевой ничьей.
Популярное сейчас
- Газпром без предупреждения повысил давление на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород
- Армия Беларуси провела учения связистов и вела воздушную разведку в направлении Луцка
- Металлист назвал город, в котором будет базироваться во время проведения УПЛ
- Динамо отправилось в Стамбул на матч ЛЧ - Супряга вне заявки
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО