Матч Фенербахче - Динамо покажет Телеканал 2+2 с 15-минутной задержкой

В среду, 27 июля состоится ответный матч между киевским "Динамо" и турецким "Фенарбахче" в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

Этот поединок будет доступен на телеканале "2+2" - трансляция встречи уже добавлена в телепрограмму. Несмотря на то, что игра начинается в 20:00, время начала трансляции на "2+2" - в 20:15. Поэтому телеканал будет показывать матч с задержкой.

Кроме того, поединок можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports. Напомним, что номинально домашняя встреча "Динамо" в Лодзи завершилась нулевой ничьей.