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Матч Фенербахче - Динамо покажет Телеканал 2+2 с 15-минутной задержкой

Лига Чемпионов
(4 голосов)

Такой вот нюанс

Матч Фенербахче - Динамо покажет Телеканал 2+2 с 15-минутной задержкой

Фото: fenerbahce.org

Новина українською

В среду, 27 июля состоится ответный матч между киевским "Динамо" и турецким "Фенарбахче" в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

Этот поединок будет доступен на телеканале "2+2" - трансляция встречи уже добавлена в телепрограмму. Несмотря на то, что игра начинается в 20:00, время начала трансляции на "2+2" - в 20:15. Поэтому телеканал будет показывать матч с задержкой.

Кроме того, поединок можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports. Напомним, что номинально домашняя встреча "Динамо" в Лодзи завершилась нулевой ничьей.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.07.2022 в 13:03
Буду підглядати в інеті))
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