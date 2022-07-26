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Фенербахче - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Фенербахче - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.07.2022 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая серия двухматчевого противостояния второго квалификационного раунда Лиги чемпионов окончилась нулевой ничьей. Команды не смогли забить друг другу, хотя очень старались и иногда находили пути к воротам. Матч без голов – это не очень хорошо, но в то же время это залог того, что во втором поединке будут взятия ворот (хотя бы в серии пенальти).
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"Динамо" предстоит выдержать не только давление соперника на поле, но и влияние трибун. Турецкие болельщики славятся своим "гостеприимством", однако в ситуации, когда украинские команды не могут проводить матчи дома, нужно быть адаптированным к постоянным переездам и враждебно настроенным трибунам. Матч состоится в среду, 27-го июля 2022-го года, начало – 20:00.
В Украине прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит OTT-сервис "Сетанта Спорт" (www.setantasports.com). Подчеркиваем, что матч можно будет просмотреть только на специальной платформе сервиса или телеканалах Сетанты на кабельном телевидении. На OTT-сервисе MEGOGO, где ретранслируется Сетанта, прямой трансляции не будет.
В то же время, с пятнадцатиминутной задержкой матч покажет общенациональный канал "2+2". Он доступен как на кабеле, так и на Т2, а также на ряде стриминговых платформ. Подчеркнем, что на "2+2" матч начнется в 20:15.
Если вы не сможете посмотреть видеотрансляцию, предлагаем вам текстовую онлайн трансляцию – описание событий в живом времени. Доступно в матч-центре UA-Футбол >>>
Также на нашем YouTube-канале "Подкасты UA-Футбол" >>> вы найдете прямую онлайн АУДИО трансляцию матча. Начало – 19:55.
За рубежом матч "Динамо" – "Фенербахче" покажут в таких странах и на таких телеканалах:
- Армения – Setanta Sports 1;
- Азербайджан – Setanta Sports 1;
- Бруней – Astro Go;
- Эстония – Setanta Sports 1;
- Грузия – Setanta Sports 1;
- Израиль – Sport 3;
- Казахстан – Setanta Sports 1;
- Кыргызстан – Setanta Sports 1;
- Латвия – Setanta Sports 1;
- Литва – Setanta Sports 1;
- Малайзия – Astro SuperSport 3, Astro Go;
- Молдова – Setanta Sports 1;
- Польша – Polsat Sport Extra, IPLA;
- Таджикистан – Setanta Sports 1;
- Турция – beIN Sports 1 Turkey;
- Туркменистан - Setanta Sports;1
- США – Paramount+;
- Узбекистан – Setanta Sports 1.
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