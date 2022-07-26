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Фенербахче - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Фенербахче - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.07.2022 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Фенербахче - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Первая серия двухматчевого противостояния второго квалификационного раунда Лиги чемпионов окончилась нулевой ничьей. Команды не смогли забить друг другу, хотя очень старались и иногда находили пути к воротам. Матч без голов – это не очень хорошо, но в то же время это залог того, что во втором поединке будут взятия ворот (хотя бы в серии пенальти).

  • Все самые яркие моменты матча Динамо Киев – Фенербахче доступны в режиме Live в нашем Telegram

"Динамо" предстоит выдержать не только давление соперника на поле, но и влияние трибун. Турецкие болельщики славятся своим "гостеприимством", однако в ситуации, когда украинские команды не могут проводить матчи дома, нужно быть адаптированным к постоянным переездам и враждебно настроенным трибунам. Матч состоится в среду, 27-го июля 2022-го года, начало – 20:00.

В Украине прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит OTT-сервис "Сетанта Спорт" (www.setantasports.com). Подчеркиваем, что матч можно будет просмотреть только на специальной платформе сервиса или телеканалах Сетанты на кабельном телевидении. На OTT-сервисе MEGOGO, где ретранслируется Сетанта, прямой трансляции не будет.

В то же время, с пятнадцатиминутной задержкой матч покажет общенациональный канал "2+2". Он доступен как на кабеле, так и на Т2, а также на ряде стриминговых платформ. Подчеркнем, что на "2+2" матч начнется в 20:15.

Если вы не сможете посмотреть видеотрансляцию, предлагаем вам текстовую онлайн трансляцию – описание событий в живом времени. Доступно в матч-центре UA-Футбол >>>

Также на нашем YouTube-канале "Подкасты UA-Футбол" >>> вы найдете прямую онлайн АУДИО трансляцию матча. Начало – 19:55.

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За рубежом матч "Динамо" – "Фенербахче" покажут в таких странах и на таких телеканалах:

  • Армения – Setanta Sports 1;
  • Азербайджан – Setanta Sports 1;
  • Бруней – Astro Go;
  • Эстония – Setanta Sports 1;
  • Грузия – Setanta Sports 1;
  • Израиль – Sport 3;
  • Казахстан – Setanta Sports 1;
  • Кыргызстан – Setanta Sports 1;
  • Латвия – Setanta Sports 1;
  • Литва – Setanta Sports 1;
  • Малайзия – Astro SuperSport 3, Astro Go;
  • Молдова – Setanta Sports 1;
  • Польша – Polsat Sport Extra, IPLA;
  • Таджикистан – Setanta Sports 1;
  • Турция – beIN Sports 1 Turkey;
  • Туркменистан - Setanta Sports;1
  • США – Paramount+;
  • Узбекистан – Setanta Sports 1.
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В статье: Фенербахче (Стамбул) Лига чемпионов Динамо (Киев)
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