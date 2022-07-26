Фенербахче - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Первая серия двухматчевого противостояния второго квалификационного раунда Лиги чемпионов окончилась нулевой ничьей. Команды не смогли забить друг другу, хотя очень старались и иногда находили пути к воротам. Матч без голов – это не очень хорошо, но в то же время это залог того, что во втором поединке будут взятия ворот (хотя бы в серии пенальти).

Все самые яркие моменты матча Динамо Киев – Фенербахче доступны в режиме Live в нашем Telegram

"Динамо" предстоит выдержать не только давление соперника на поле, но и влияние трибун. Турецкие болельщики славятся своим "гостеприимством", однако в ситуации, когда украинские команды не могут проводить матчи дома, нужно быть адаптированным к постоянным переездам и враждебно настроенным трибунам. Матч состоится в среду, 27-го июля 2022-го года, начало – 20:00.

В Украине прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит OTT-сервис "Сетанта Спорт" (www.setantasports.com). Подчеркиваем, что матч можно будет просмотреть только на специальной платформе сервиса или телеканалах Сетанты на кабельном телевидении. На OTT-сервисе MEGOGO, где ретранслируется Сетанта, прямой трансляции не будет.

В то же время, с пятнадцатиминутной задержкой матч покажет общенациональный канал "2+2". Он доступен как на кабеле, так и на Т2, а также на ряде стриминговых платформ. Подчеркнем, что на "2+2" матч начнется в 20:15.

Если вы не сможете посмотреть видеотрансляцию, предлагаем вам текстовую онлайн трансляцию – описание событий в живом времени. Доступно в матч-центре UA-Футбол >>>

Также на нашем YouTube-канале "Подкасты UA-Футбол" >>> вы найдете прямую онлайн АУДИО трансляцию матча. Начало – 19:55.

За рубежом матч "Динамо" – "Фенербахче" покажут в таких странах и на таких телеканалах: