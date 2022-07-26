ЛЧ. Терпеливый Шериф и должок фортуны для Мидтьюлланда

Лига Чемпионов. Отбор

2-й раунд квалификации. Ответные матчи

АЕК Ларнака (Кипр) – Митьюлланд (Дания) 1:1 (пен 3:4)

Голы: Олатунджи 9 - Дальсгорд 12

(Первый матч – 1:1)

Насколько силён был "Митьюлланд" в первой игре, чудом завершившейся вничью, и ровно настолько слабо датчане выглядели сегодня. Они с "АЕКом" обменялись быстрыми голами в дебюте, после чего плавно докатали аж до серии пенальти, не решаяся на риск.

"Митьюлланд" заслужил этот проход своим домашним перфомансом. Та встреча показала явный разрыв в классе между командами. В итоге фортуна вернула должок команде Бо Хенриксена в этот вечер, но дальше у "Митьюлланда" могут возникнуть серьёзные проблемы. Откровенно плывут в отрезках, когда выглядят хуже, и не дожимают, когда тотально доминируют.

Виктория Пльзень (Чехия) – ХИК (Финляндия) 5:0

Голы: Перница 11, Сикора 21, 73, Гейда 31, Климент 84

(Первый матч – 2:1)

"Виктория" не оставила шансов "ГИКу", уничтожив соперника в ответном матче. Финны и так приехали в Чехию с дефицитом в один мяч, но в Пльзене вместо борьбы за выход дальше получили форменный разгром.

Ранний гол центрбека Людека Перницы снял давление с "Виктории", после чего они принялись разносить своих гостей. Вскоре партнёр Перницы по центру обороны Гейда также положил один со стандарта, а дубль "десятки" Яна Сикоры снял любые вопросы. Самый убедительный перфоманс дня, и дело не только в счёте.

Шериф (Молдова) – Марибор (Словения) 1:0

Гол: Янсане 88

(Первый матч – 0:0)

"Шериф" и "Марибор" 180 минут рубились так, словно речь о финале Лиги Чемпионов. Команда из Тирасполя заслуживала на гол ещё в первой встрече, и тем более и сегодня, но в итоге фанаты ждали первого забитого мяча аж до 88-й минуты. Обрадовал домашние трибуны Момо Янсане, появившись на поле за пару минут до гола.

"Марибор" две игры откровенно отбивался, но в итоге их оборона рухнула в самый неподходящий момент. Но горевать особо не о чем – словенцы никак не заслуживали путёвки в следующий этап.

"Дюделанж" (Люксембург) – "Пюник" (Армения) 1:4

Голы: Хассан 21 – Жуниньо 24, Юричич 53, 84, Отубанджо 75

(Первая игра – 2:1)

"Пюник" достиг исторического успеха – впервые в собственной истории чемпион Армении преодолел второй этап отбора Лиги Чемпионов. Команда Егише Меликяна сделала это в ярчайшей манере – осуществив камбек не только по сумме обоих матчей, но и в рамках сегодняшней игры.

"Пьюник" приехал в Люксембург с -1 на табло, в довесок пропустив гол на 21-й минуте. В ответ за ереванцев до перерыва отметился Жуниньо. Во втором тайме от "Дюделанжа" не оставили мокрого места – Лука Юричич вышел на вторую половину, оформил дубль, и по сути вывел свою команду в 3-й раунд. Точку поставил Отубанджо. 1:4. "Пюник" идёт дальше.