Жезуш: Тактика мелкого фола была оружием Динамо в первой игре

Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жорже Жезуш прокомментировал предстоящий ответный матч с киевским "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Уверен, что после первого матча у всех появилось более четкое представление о киевском "Динамо". Я хорошо знаю эту команду, и нам удалось показать ей свое мастерство. Надеюсь, что мы снова продемонстрируем наше игровое качество на поле.

Первый матч показал, насколько наш соперник эффективен в контратаках. В составе "Динамо" играют футболисты самого высокого уровня, выступающие в сборной Украины. Ответный матч снова будет сложным. Но я надеюсь, это будет день моих игроков, и наша команда выйдет в следующий раунд.

Я работаю с командой уже 5-6 недель. Конечно, есть вещи, которые мы хотим поправить. Я также наблюдал эту особенность, о которой журналисты упомянули – в прошлом сезоне "Фенербахче" тяжело восстанавливался после пропущенного гола. В этом году я тренер команды и это одна из вещей, которую я хочу исправить.

Нам противостоит команда, постоянно выступающая в Лиге чемпионов. Каждый тренер имеет разные стратегии, которые он использует во время матча. К сожалению, мы не смогли забить в первом матче, но "Динамо" очень хорошо действует в обороне. Если у нас возникнут проблемы в атаке, главная причина будет в том, что у них хорошая защита. Надеюсь, что игра сложится для нас хорошо.

После первой игры Луческу сказал: "Теперь мы лучше знаем "Фенербахче". Это совершенно нормально. Думаю, мы удивили "Динамо" своей оборонной игрой в первом матче. Мы применяли определенные стратегии. Постараемся найти нужные решения и в рамках ответной встречи.

У нас было много проблем при подготовке, мешали травмы. Арда Гюллер, Джошуа Кинг и Брайт Осайи-Самуэль… Мы посмотрим на ситуацию с нашими игроками и соответствующим образом определим состав.

В первом матче игроки "Динамо" использовали тактику мелкого фола. Это было их оружие в первой игре. Мы говорили об этом перед игрой. Но если будет 30-40 фолов, даже 50 фолов – это хороший сигнал для нас. Это показывает, что мы сильны в атаке. В ответной игре им придется делать больше фолов", - сказал Жезуш.