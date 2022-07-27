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Кто из известных футболистов играл за Фенербахче? Квиз от UA-футбол

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Справитесь за три минуты?

Кто из известных футболистов играл за Фенербахче? Квиз от UA-футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27 июля, киевское "Динамо" в ответном матче в рамках квалификации Лиги чемпионов 2022/23 на выезде встретится со стамбульским "Фенербахче".

  • Все самые яркие моменты матча Фенербахче – Динамо Киев доступны в режиме Live в нашем Telegram

Перед этим противостоянием мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, защищавших цвета "канареек". У вас есть три минуты и тридцать известных игроков. Вам нужно ответить, играл ли тот или иной игрок за этот турецкий клуб.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) квиз от UA-Футбол
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