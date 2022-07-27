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Кто из известных футболистов играл за Фенербахче? Квиз от UA-футбол
Справитесь за три минуты?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 27 июля, киевское "Динамо" в ответном матче в рамках квалификации Лиги чемпионов 2022/23 на выезде встретится со стамбульским "Фенербахче".
- Все самые яркие моменты матча Фенербахче – Динамо Киев доступны в режиме Live в нашем Telegram
Перед этим противостоянием мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, защищавших цвета "канареек". У вас есть три минуты и тридцать известных игроков. Вам нужно ответить, играл ли тот или иной игрок за этот турецкий клуб.
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