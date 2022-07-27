Стало известно, почему Супряга пропустит ответный матч Динамо с Фенербахче

Киевское "Динамо" не сможет рассчитывать на своего форварда в ближайших матчах. По информации Zorya Londonsk, 22-летний Владислав Супряга травмирован.

Поэтому футболист и отсутствует в заявке команды на ответный матч против Фенербахче" в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Более того, нападающий также пропустит товарищескую игру с "Эвертоном", которая пройдет 29 июля в Ливерпуле.

Матч "Фенербахче" - "Динамо" состоится уже сегодня, 27 июля в Стамбуле. Начало - в 20:00.