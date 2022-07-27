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Стало известно, почему Супряга пропустит ответный матч Динамо с Фенербахче
Он также не сыграет в спарринге с "Эвертоном"
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" не сможет рассчитывать на своего форварда в ближайших матчах. По информации Zorya Londonsk, 22-летний Владислав Супряга травмирован.
Поэтому футболист и отсутствует в заявке команды на ответный матч против Фенербахче" в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Более того, нападающий также пропустит товарищескую игру с "Эвертоном", которая пройдет 29 июля в Ливерпуле.
Матч "Фенербахче" - "Динамо" состоится уже сегодня, 27 июля в Стамбуле. Начало - в 20:00.
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