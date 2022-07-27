Лига Чемпионов
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Динамо – Фенербахче. 1:0. Буяльский открыл счет
Хладнокровно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Виталий Буяльский забивает гол и выводит киевское "Динамо" вперед в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Фенербахче".
Томаш Кенджора отдал точный пас на Виталия, хладнокровно пробившего по воротам – 1:0.
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