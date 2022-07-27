Отбор ЛЧ. Страшная месть Буде-Глимта и двухчасовая битва Карабаха

Лига Чемпионов. Отбор

2-й раунд квалификации. Ответные матчи

Аспмюра, Буде

Буде-Глимт (Норвегия) – Линфилд (Северная Ирландия) 8:0

Голы: Ветлесен 7, Бонифас 21 (пен), Пеллегрино 25, 54 (пен), Сальтнес 29, Эйспейор 52, 88, Сампстед 73

Удаление: Миллар 21 (гости)

(Первая игра – 0:1)

Викингов "Буде-Глимта" не на шутку разозлило минимальное поражение от "Линфилда". В ответном матче бешеные псы Кьетиля Кнутсена просто уничтожили своих соперников из Северной Ирландии, оставив восемь пробоин в воротах бедолаги Кристофера Джонса. Ключевым моментом сегодняшней встречи стал фол последней надежды Кирка Миллара на 20-й минуте. Автор единственного мяча первой игры не только заработал удаление, но и привёз пенальти, реализованное Бонифасом. Счёт стал 2:0 и это стало точкой невозврата – "Буде-Глимт" забил ещё два до перерыва, а потом ещё четыре. Норвежский клуб продолжает удивлять на европейской арене.

Мальме Нью Стэдиум, Мальме

Мальме (Швеция) – Жальгирис (Литва) 0:2

Голы: Оевуси 34, Оливейра 52

Удаление: Андерс Кристиансен (78, хозяева)

(Первая игра – 0:1)

"Жальгирис" повторно победил "Мальме". 9-кратные чемпионы Литвы имели минимальный перевес после первой игры, поэтому избрали контратакующий план на сегодняшний матч. Ставка Владимира Чебурина полностью себя оправдала – Оевуси за 10 минут до окончания первого тайма удвоил перевес гостей, а в начале второй половины его партнёр по линии атаки Оливейра снял все вопросы.

"Жальгирис" уверенно проходит в следующий раунд квалификации, но дальше их ждёт настоящее испытание, ведь их соперником будет "Буде-Глимт".

Летцигрунд, Цюрих

"Цюрих" (Швейцария) – "Карабах" (Азербайджан) 2:1 (доп. время 2:2)

Голы: Медведев 4 (автогол), Сантини 90+5 – Кади 56, Квабена 98

(Первая игра – 2:3)

"Цюрих" не оправдал статус фаворита в противостоянии с "Карабахом", и заслуженно вылетел из второго раунда отбора в тяжелом двухчасовом триллере. Швейцарцы минимально уступили в Азербайджане, но все было в их руках – статус фаворита, втрое более дорогой состав, поддержка родных трибун, да ещё и подарок от соперника в виде автогола Максима Медведева уже на 4-й минуте. Но этого для команды Франко Фоды оказалось недостаточно для итогового успеха.

"Карабах" забрал мяч себе, вообще не подпускал хозяев к своим воротам, и постепенно стал нагнетать у чужих. В начале второго тайма Кади отличился в третем матче отбора подряд (всего 4 гола), снова заставив "Цюрих" отыгрываться. Швейцарцы страдали, страдали, и таки выстрадали ответный гол на 90+6 минуте. Сантини спас хозяев, но ненадолго.

“Карабах" снова перехватил инициативу в экстра-тайме, и снова повёл – вышедший на замену Овусу Квабена забил в пятом тайме противостояния. У “Цюриха" уже не было сил на ещё один штурм, и команда Фоды вполне заслуженно покинула турнир.