Фенербахче – Динамо Киев. 1:1. Салай сравнивает на последней минуте. Игра переходит в овертайм

Атила Салай сравнивает счет в ответном матче второго квалификационного раунда с "Фенербахче". Всё решится в овертайме.

Линкольн сделал подачу прямо в зону Салая, который, перепрыгнув защитников, вогнал мяч в сетку – 1:1.

89' Атила Салай – 1:1.