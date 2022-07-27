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Фенербахче – Динамо Киев. 1:1. Салай сравнивает на последней минуте. Игра переходит в овертайм
Классика – угловой на последних минутах
Getty Images / Global Images Ukraine
Атила Салай сравнивает счет в ответном матче второго квалификационного раунда с "Фенербахче". Всё решится в овертайме.
Линкольн сделал подачу прямо в зону Салая, который, перепрыгнув защитников, вогнал мяч в сетку – 1:1.
89' Атила Салай – 1:1.
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