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Фенербахче будет доигрывать вдесятером – Юсек получил красную

Лига Чемпионов
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Облегчает задачу парням

Фенербахче будет доигрывать вдесятером – Юсек получил красную

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Фенербахче" Исмаил Юсек на 54 минуте ответной встречи второго раунда квалификации Лиги чемпионов против "Динамо" получил вторую желтую и был вынужден уйти с поля.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Лига чемпионов Динамо (Киев)
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