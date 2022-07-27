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Фенербахче будет доигрывать вдесятером – Юсек получил красную
Облегчает задачу парням
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Фенербахче" Исмаил Юсек на 54 минуте ответной встречи второго раунда квалификации Лиги чемпионов против "Динамо" получил вторую желтую и был вынужден уйти с поля.
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