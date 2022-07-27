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Динамо сыграет с австрийским Штурмом в следующем раунде квалификации

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Киев гарантированно в Лиге Европы

Динамо сыграет с австрийским Штурмом в следующем раунде квалификации

Фото: lodz.pl

Новина українською

"Динамо" Киев обыграл в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов "Фенербахче"(2:1). Следующий соперник – "Штурм".

Первые матчи третьего раунда квалификации пройдут 2 и 3 августа, а ответные – 9-го.

Победители выйдут в раунд плей-офф, где будут разыгрываться путевки в групповой этап Лиги чемпионов. Те, кто проиграют 3-й раунд квалификации, получат путевки в групповой этап Лиги Европы.

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Штурм (Грац)
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