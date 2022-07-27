Динамо сыграет с австрийским Штурмом в следующем раунде квалификации

"Динамо" Киев обыграл в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов "Фенербахче"(2:1). Следующий соперник – "Штурм".

Первые матчи третьего раунда квалификации пройдут 2 и 3 августа, а ответные – 9-го.

Победители выйдут в раунд плей-офф, где будут разыгрываться путевки в групповой этап Лиги чемпионов. Те, кто проиграют 3-й раунд квалификации, получат путевки в групповой этап Лиги Европы.