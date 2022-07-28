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Фенербахче – Динамо Киев. 1:2. Караваев отомстил – Обзор матча
Болельщики поплатились за кричалку
Getty Images / Global Images Ukraine
"Динамо" Киев гарантировал себе выход в Лигу Европы победой над "Фенербахче" в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. В следующем раунде киевлянам играть с австрийским "Штурмом".
57' Виталий Буяльский – 0:1.
89' Аттила Салай – 1:1.
114' Александр Караваев – 1:2.
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Комментарии (1)
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Ramses_ua (Запоріжжя)
28.07.2022 в 00:45
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