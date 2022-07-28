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Фенербахче – Динамо Киев. 1:2. Караваев отомстил – Обзор матча

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Болельщики поплатились за кричалку

Фенербахче – Динамо Киев. 1:2. Караваев отомстил – Обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Динамо" Киев гарантировал себе выход в Лигу Европы победой над "Фенербахче" в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. В следующем раунде киевлянам играть с австрийским "Штурмом".

57' Виталий Буяльский – 0:1.

89' Аттила Салай – 1:1.

114' Александр Караваев – 1:2.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Ramses_ua (Запоріжжя)
28.07.2022 в 00:45
Що ,замало вам в басейни наблювали путіністи? Ну ну успіхів ,довбні
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