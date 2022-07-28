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Луческу не пришел на пресс-конференцию из-за скандирования турок в поддержку путина
Поступок, достойный уважения
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Kara
Пресс-конференция Мирчи Луческу после победы "Динамо" над "Фенербахче" (2:1) не состоялась.
Как сообщает Sondakika, тренер киевлян таким образом выразил свой протест против скандирования на поддержку владимира путина турецкими фанатами.
Издание преподносит все так, будто российского президента упомянули в ответ на провокационное празднование гола Виталием Буяльским, но есть видео, где турки поют "владимир путин" еще в первом тайме.
Напомним, после прохода "Фенербахче" киевляне сыграют в квалификации ЛЧ с австрийским "Штурмом".
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