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Луческу не пришел на пресс-конференцию из-за скандирования турок в поддержку путина

Лига Чемпионов
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Поступок, достойный уважения

Луческу не пришел на пресс-конференцию из-за скандирования турок в поддержку путина

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Kara

Новина українською

Пресс-конференция Мирчи Луческу после победы "Динамо" над "Фенербахче" (2:1) не состоялась.

Как сообщает Sondakika, тренер киевлян таким образом выразил свой протест против скандирования на поддержку владимира путина турецкими фанатами.

Издание преподносит все так, будто российского президента упомянули в ответ на провокационное празднование гола Виталием Буяльским, но есть видео, где турки поют "владимир путин" еще в первом тайме.

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Напомним, после прохода "Фенербахче" киевляне сыграют в квалификации ЛЧ с австрийским "Штурмом".

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В статье: Мирча Луческу Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
Sondakika

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