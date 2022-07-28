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Украина тоже в деле. Сформировались все пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Два шага до группового этапа

Украина тоже в деле. Сформировались все пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Это значит, что сформировались все пары третьего раунда отбора. Среди участников есть и представитель Украины – киевское "Динамо".

Путь представителей лиг:

  • "Динамо" (Киев, Украина) – "Штурм" (Австрия);
  • "Монако" (Франция) – ПСВ (Нидерланды);
  • "Унион Сент-Жиллуаз" (Бельгия) – "Рейнджерс" (Шотландия);
  • "Бенфика" (Португалия) – "Митьюлланн" (Дания).

Путь чемпионов:

  • "Маккаби" (Хайфа, Израиль) – "Аполлон" (Кипр);
  • "Карабах" (Азербайджан) – "Ференцварош" (Венгрия);
  • "Буде-Глимт" (Норвегия) – "Жальгирис" (Литва);
  • "Шериф" (Молдова) - "Виктория" (Пльзень, Чехия);
  • "Лудогорец" (Болгария) – "Динамо" (Загреб, Хорватия);
  • "Црвена Звезда" (Сербия) – "Пьюник" (Армения).

Первые матчи состоятся 2/3-го августа, ответные – 9-го августа 2022-го года.

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В статье: Лига чемпионов Третий квалификационный раунд
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