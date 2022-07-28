Лига Чемпионов
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Украина тоже в деле. Сформировались все пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Два шага до группового этапа
Getty Images / Global Images Ukraine
Состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Это значит, что сформировались все пары третьего раунда отбора. Среди участников есть и представитель Украины – киевское "Динамо".
Путь представителей лиг:
- "Динамо" (Киев, Украина) – "Штурм" (Австрия);
- "Монако" (Франция) – ПСВ (Нидерланды);
- "Унион Сент-Жиллуаз" (Бельгия) – "Рейнджерс" (Шотландия);
- "Бенфика" (Португалия) – "Митьюлланн" (Дания).
Путь чемпионов:
- "Маккаби" (Хайфа, Израиль) – "Аполлон" (Кипр);
- "Карабах" (Азербайджан) – "Ференцварош" (Венгрия);
- "Буде-Глимт" (Норвегия) – "Жальгирис" (Литва);
- "Шериф" (Молдова) - "Виктория" (Пльзень, Чехия);
- "Лудогорец" (Болгария) – "Динамо" (Загреб, Хорватия);
- "Црвена Звезда" (Сербия) – "Пьюник" (Армения).
Первые матчи состоятся 2/3-го августа, ответные – 9-го августа 2022-го года.
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