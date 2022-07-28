Украина тоже в деле. Сформировались все пары третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

Вчера Динамо совершило ПОДВИГ!Бущану нужно поставить на родине памятник!Он сделал столько сейвов...доля вины есть в первом пропущенном,но в остальном,просто умничка-так держать!Лев Яшин был бы доволен,Царство ему Небесное!Дальше будет ещё крепче соперник и это учитывая то,что у нас начало сезона!Молодёжь показала себя с наилучшей стороны,а Гармашу с Сидорчуком пора идти на покой!Чудеса бывают,вчера я в этом убедился!