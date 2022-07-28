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Подвиг Бущана, выдержка Луческу и немного фарта. Фенербахче – Динамо 1:2 (д.в.). Обзор матча, видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, ответный матч, 27.07.2022

Подвиг Бущана, выдержка Луческу и немного фарта. Фенербахче – Динамо 1:2 (д.в.). Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" не было фаворитом матча против "Фенербахче", но сумело проявить характер и выжать максимум из ситуации. Благоприятно сложились обстоятельства, но хвала киевлянам за то, что они быстро сориентировались и ухватились за шанс.

Победа над "Фенербахче" вывела "Динамо" на матч против "Штурма" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Уже, как минимум, группа Лиги Европы гарантирована.

Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре игры.

ЛЧ. Второй раунд квалификации. Ответный матч. 27.07.2022
Турция. Стамбул. Стадион: "Шюкрю Сараджоглу"
Арбитр в поле - Массимо Иратти (Италия)

"Фенербахче" (Стамбул, Турция) - "Динамо" (Киев, Украина) 1:2 д.в.
Голы: Аттила Салай 88 - Виталий Буяльский 57, Александр Караваев 114

Первый матч - 0:0

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Второй квалификационный раунд
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