Подвиг Бущана, выдержка Луческу и немного фарта. Фенербахче – Динамо 1:2 (д.в.). Обзор матча, видео голов

"Динамо" не было фаворитом матча против "Фенербахче", но сумело проявить характер и выжать максимум из ситуации. Благоприятно сложились обстоятельства, но хвала киевлянам за то, что они быстро сориентировались и ухватились за шанс.

Победа над "Фенербахче" вывела "Динамо" на матч против "Штурма" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Уже, как минимум, группа Лиги Европы гарантирована.

Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре игры.

ЛЧ. Второй раунд квалификации. Ответный матч. 27.07.2022

Турция. Стамбул. Стадион: "Шюкрю Сараджоглу"

Арбитр в поле - Массимо Иратти (Италия)



"Фенербахче" (Стамбул, Турция) - "Динамо" (Киев, Украина) 1:2 д.в.

Голы: Аттила Салай 88 - Виталий Буяльский 57, Александр Караваев 114