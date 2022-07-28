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Турецкий комментатор: УЕФА уже провел срочное совещание насчет кричалок имени путинa. Они дорого нам обойдутся

Лига Чемпионов
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Зато игроки "Динамо" ответили как следует

Турецкий комментатор: УЕФА уже провел срочное совещание насчет кричалок имени путинa. Они дорого нам обойдутся

Cnn Turk

UA-Футбол
Новина українською

Как мы уже сообщали, во время матча Второго Квалификационного раунда Лиги Чемпионов между "Фенербахче" и "Динамо" в Стамбуле местные болельщики позволили себе скандирование имени владимира путина. Это событие вызвало огромный резонанс и в прессе, и в соцсетях, как в Турции, так и в Европе. Отреагировал и один из известнейших турецких футбольных комментаторов Ахмет Чакар. Он считает, что турецкий клуб ожидают большие неприятности.

"Исполком УЕФА собрал телеконференцию под экстренным кодом. Они переговорили с делегатами и арбитрами матча. Эти выкрики создали очень неприятную ситуацию и дорого нам обойдутся. По мнению лидеров европейских стран, такие кричалки являются худшими во все времена".

Напоминаем, что игроки "Динамо" ответили на кричалки наилучшим образом - победили и пробились в следующий раунд за счет вице-чемпиона Турции. А главный тренер украинской команды Мирча Луческу бойкотировал послематчевую пресс-конференцию в протест против такого поведения болельщиков хозяев.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Лига Чемпионов УЕФА
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