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Турецкий комментатор: УЕФА уже провел срочное совещание насчет кричалок имени путинa. Они дорого нам обойдутся
Зато игроки "Динамо" ответили как следует
Cnn Turk
Как мы уже сообщали, во время матча Второго Квалификационного раунда Лиги Чемпионов между "Фенербахче" и "Динамо" в Стамбуле местные болельщики позволили себе скандирование имени владимира путина. Это событие вызвало огромный резонанс и в прессе, и в соцсетях, как в Турции, так и в Европе. Отреагировал и один из известнейших турецких футбольных комментаторов Ахмет Чакар. Он считает, что турецкий клуб ожидают большие неприятности.
"Исполком УЕФА собрал телеконференцию под экстренным кодом. Они переговорили с делегатами и арбитрами матча. Эти выкрики создали очень неприятную ситуацию и дорого нам обойдутся. По мнению лидеров европейских стран, такие кричалки являются худшими во все времена".
Напоминаем, что игроки "Динамо" ответили на кричалки наилучшим образом - победили и пробились в следующий раунд за счет вице-чемпиона Турции. А главный тренер украинской команды Мирча Луческу бойкотировал послематчевую пресс-конференцию в протест против такого поведения болельщиков хозяев.
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