Турецкий комментатор: УЕФА уже провел срочное совещание насчет кричалок имени путинa. Они дорого нам обойдутся

Как мы уже сообщали, во время матча Второго Квалификационного раунда Лиги Чемпионов между "Фенербахче" и "Динамо" в Стамбуле местные болельщики позволили себе скандирование имени владимира путина. Это событие вызвало огромный резонанс и в прессе, и в соцсетях, как в Турции, так и в Европе. Отреагировал и один из известнейших турецких футбольных комментаторов Ахмет Чакар. Он считает, что турецкий клуб ожидают большие неприятности.

"Исполком УЕФА собрал телеконференцию под экстренным кодом. Они переговорили с делегатами и арбитрами матча. Эти выкрики создали очень неприятную ситуацию и дорого нам обойдутся. По мнению лидеров европейских стран, такие кричалки являются худшими во все времена".

Напоминаем, что игроки "Динамо" ответили на кричалки наилучшим образом - победили и пробились в следующий раунд за счет вице-чемпиона Турции. А главный тренер украинской команды Мирча Луческу бойкотировал послематчевую пресс-конференцию в протест против такого поведения болельщиков хозяев.