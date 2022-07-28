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Сидорчук – о победе над Фенербахче: Нам не привыкать быть андердогом

Лига Чемпионов
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Киевляне вышли в следующий раунд Лиги чемпионов

Сидорчук – о победе над Фенербахче: Нам не привыкать быть андердогом

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Капитан и полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук прокомментировал победу над "Фенербахче" (2:1) и выход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

"Нам не привыкать быть андердогом. Чужого мы не возьмем, но и свое не отдадим. Спасибо, команда!

Поздравляю всю бело-синюю семью. Настраиваемся на 3-й раунд", – написал Сидорчук в своем Instagram.

Напомним, что в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов украинская команда встретится с австрийским "Штурмом".

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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