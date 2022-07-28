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Сидорчук – о победе над Фенербахче: Нам не привыкать быть андердогом
Киевляне вышли в следующий раунд Лиги чемпионов
Фото: ФК Динамо Киев
Капитан и полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук прокомментировал победу над "Фенербахче" (2:1) и выход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.
"Нам не привыкать быть андердогом. Чужого мы не возьмем, но и свое не отдадим. Спасибо, команда!
Поздравляю всю бело-синюю семью. Настраиваемся на 3-й раунд", – написал Сидорчук в своем Instagram.
Напомним, что в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов украинская команда встретится с австрийским "Штурмом".
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