Сидорчук – о победе над Фенербахче: Нам не привыкать быть андердогом

Капитан и полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук прокомментировал победу над "Фенербахче" (2:1) и выход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

"Нам не привыкать быть андердогом. Чужого мы не возьмем, но и свое не отдадим. Спасибо, команда!

Поздравляю всю бело-синюю семью. Настраиваемся на 3-й раунд", – написал Сидорчук в своем Instagram.