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Шахтер поздравил Динамо с проходом Фенербахче
Украинские клубы поддерживают друг друга в еврокубках
Фото: @532.pics / @zoryalondonsk - Автор - Anton Kravets
В среду, 27 июля, состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между турецким "Фенербахче" и киевским "Динамо". Поединок завершился победой киевлян со счетом 2:1.
После завершения игры киевляне опубликовали пост в своем официальном аккаунте в Instagram с результатом встречи. Публикацию прокомментировал донецкий "Шахтер", который поздравил бело-синих с победой.
"Поздравляем. С победой", - говорится в комментарии.
Напомним, что в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов киевский клуб встретится с австрийским "Штурмом". Также добавим, что "горняки" начнут свои выступления в еврокубковом турнире сразу с группового этапа.
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