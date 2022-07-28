  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шахтер поздравил Динамо с проходом Фенербахче
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер поздравил Динамо с проходом Фенербахче

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Украинские клубы поддерживают друг друга в еврокубках

Шахтер поздравил Динамо с проходом Фенербахче

Фото: @532.pics / @zoryalondonsk - Автор - Anton Kravets

Новина українською

В среду, 27 июля, состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между турецким "Фенербахче" и киевским "Динамо". Поединок завершился победой киевлян со счетом 2:1.

После завершения игры киевляне опубликовали пост в своем официальном аккаунте в Instagram с результатом встречи. Публикацию прокомментировал донецкий "Шахтер", который поздравил бело-синих с победой.

"Поздравляем. С победой", - говорится в комментарии.

Напомним, что в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов киевский клуб встретится с австрийским "Штурмом". Также добавим, что "горняки" начнут свои выступления в еврокубковом турнире сразу с группового этапа.

Читайте такжеСидорчук – о победе над Фенербахче: Нам не привыкать быть андердогом
Шахтер поздравил Динамо с проходом Фенербахче - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.07.2022 в 12:32
Вся Україна вітає!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде