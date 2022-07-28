Шахтер поздравил Динамо с проходом Фенербахче

В среду, 27 июля, состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между турецким "Фенербахче" и киевским "Динамо". Поединок завершился победой киевлян со счетом 2:1.

После завершения игры киевляне опубликовали пост в своем официальном аккаунте в Instagram с результатом встречи. Публикацию прокомментировал донецкий "Шахтер", который поздравил бело-синих с победой.

"Поздравляем. С победой", - говорится в комментарии.

Напомним, что в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов киевский клуб встретится с австрийским "Штурмом". Также добавим, что "горняки" начнут свои выступления в еврокубковом турнире сразу с группового этапа.