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Судейский эксперт: Лучшим в матче Фенербахче – Динамо был арбитр Иратти

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Судейский анализ поединка Лиги чемпионов от Мирослава Ступара

Судейский эксперт: Лучшим в матче Фенербахче – Динамо был арбитр Иратти

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил уровень судейства итальянца Массимо Иратти в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Фенербахче" и "Динамо".

Напомним, что поединок закончился победой украинской команды 2:1. В матче было удаление, пенальти и более десяти предупреждений игрокам обеих команд.

- По большому счету, Массимо Иратти значительного опыта работы на таких матчах не имеет. Ведь он раньше в основном работал арбитром VAR – на ЧМ-2018, Евро-2020. Он – один из лучших в этой категории, но лучшим он был и в отчетной игре между "Фенербахче" и "Динамо", - говорит Мирослав Иванович.

- Принципиально и одинаково подходил к обеим командам, начиная с 9-й минуты, когда Ринг забил гол, но прежде было нарушение правил против защитника "Динамо". Разобрался четко – Валенсия толкал Забарного. Так же четко Иратти наказал желтой карточкой Цыганова за аналогичное нарушение, сорвавшее атаку.

Понятно, что фактор победы "Динамо" – это вторая желтая карточка Юксека. Но наказание футболиста "Фенербахче" было абсолютно справедливым. Получив первую желтую на 29-й минуте, на 53-й Юксек въехал в Буяльского. Поэтому винить турки могут только самих себя.

К назначению одиннадцатиметрового в ворота "Динамо" тоже нет вопросов. Более того, там фолил не только Попов, но и Илья Забарный.

Еще бы отметил, – продолжает судейский эксперт, – поведение Гармаша. Денис заслужил желтую карточку еще на первой компенсированной минуте, когда разговаривал много, но судья его простил. Зато на 111-й минуте Иратти выдал Гармашу предупреждение.

"Динамо" заслуженно победило, а судейство было очень высоко уровня, - подытожил Мирослав Ступар.

Напомним, что в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов "Динамо" сыграет против австрийского "Штурма".

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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