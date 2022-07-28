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Утверждены даты и время начала матчей Динамо в следующем раунде ЛЧ
Киевляне сыграют с австрийским "Штурмом"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет с вице-чемпионом Австрии - "Штурмом" из Граца.
Первый матч для киевлян будет номинально домашним. Как и в противостоянии с "Фенербахче", динамовцы примут соперника на Stadion Miejski im. Wladyslawa Krola в польском Лодзи.
Игра состоится в среду, 3 августа, начало – в 20:00 по местному времени (21:00 по-киевскому). Ответный матч пройдет во вторник, 9 августа, на Stadion Graz Liebenau в Граце, начало – в 20:30 по местному времени (21:30 по-киевскому).
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