Намеки на Бойко и спорт вне политики. Фенербахче выступил с заявлением из-за фанатов и путина

Турецкий "Фенербахче" опубликовал официальное заявление, касательно поведение фанатов клуба во вчерашней игре против "Динамо".

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"В матче против киевского "Динамо", сыгранном на нашем поле во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА, после гола соперника, были слышны кричалки с части трибун. Мы делаем это заявление против дискурса, который никоим образом не отражает общую позицию нашего клуба. Как футбольный клуб "Фенербахче", мы всегда заботимся о повышении осведомленности касательно социальных и гуманитарных проблемах как в нашей стране, так и в мире. Мы рассматриваем это как ответственность. Наш клуб первым отреагировал на события 24-го февраля 2022-го года, послуживших началом военного процесса.



Мы хотели бы еще раз подчеркнуть наше сообщение, которое мы передали по всем нашим официальным каналам: "Война - это не храбрость, это трусость! Нет войне".



Кроме того, одним из самых ярких примеров этой чувствительности является товарищеский матч, который мы сыграли с донецким "Шахтером" на своем поле в апреле, чтобы привлечь внимание к миру в Украине и внести свой материальный и моральный вклад. Мы принимали донецкую команду "Шахтер" в нашей стране в течение нескольких дней.



Как футбольный клуб "Фенербахче", наша позиция по этому вопросу и наше отношение с первого дня процесса известны общественности. На 58-й минуте вчерашнего матча преувеличенные движения некоторых игроков команды соперника, особенно запасных вратарей (речь идет о Денисе Бойко, который активно реагировал на события, - прим.), ранее игравших в нашей стране, вызвали волнение некоторых трибун и реакцию, которая длилась всего 20 секунд в 120-минутном матче.



Какой бы ни была причина, мы, как спортивный клуб "Фенербахче", не приемлем реакцию, возникающую с некоторых наших трибун. Было бы нечестным подходом приписывать этот дискурс, который никогда не отражает позицию и ценности нашего клуба, всем нашим болельщикам и возлагать ответственность на наш клуб. В связи с этой повесткой дня мы как спортивный клуб "Фенербахче" еще раз напоминаем общественности о нашей позиции, согласно которой спорт и политика всегда должны быть отделены друг от друга", - сказано в заявлении.