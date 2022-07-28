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УЕФА начал расследования касательно поведения фанатов Фенербахче на игре против Динамо

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УЕФА начал расследования касательно поведения фанатов Фенербахче на игре против Динамо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Во время вчерашнего матча "Фенербахче" - "Динамо" фанаты турецкого клуба скандировали имя президента России путина. УЕФА начнет расследование касательного этого инцидента.

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"В соответствии со статьей 31(4) Дисциплинарного регламента УЕФА инспектор по этике и дисциплине проведет дисциплинарное расследование предполагаемого неправомерного поведения болельщиков "Фенербахче" во время второго матча квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 между "Фенербахче" и "Динамо" Киев, который был сыгран 27-го июля 2022-го года в Стамбуле, Турция.

Информация по этому вопросу будет предоставлена в установленном порядке", - сказано в официальном заявлении.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
УЕФА

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