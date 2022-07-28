Фанаты Фенербахче заспамили комментарии инстаграма Динамо поддержкой россии и путина

Фанаты "Фенербахче" не смогли смириться с поражением в Лиге чемпионов от "Динамо" Киев (1:2) 27 июля и заспамили комментарии, но уже московского клуба словами поддержки путина и россии.

В чем смысл перфоманса непонятно, но, видимо, так братья по несчастью решили поддержать клуб, который в следующем сезоне вместе с ними не выступит в Лиге чемпионов.

Во время вчерашней встречи фанаты стамбульского клуба с трибун начали скандировать имя президента рф. УЕФА уже начал расследовать инцидент.

Турецкий клуб, в свою очередь, успел выпустить официальное заявление, в котором осудил выкрики своих фанатов.

Напомним, что благодаря победе киевский клуб вышел в третий квалификационный раунд на австрийский "Штурм". "Динамо" даже в случае поражения не останется без еврокубков – клуб попадет в групповой этап Лиги Европы.

В случае победы команда выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов.