Бог не выдал, Стамбул не съел. Акценты зрителя на игре Фенербахче с Динамо

Приятель написал мне, что лично для него это сенсация. Я тоже считаю, что «Динамо» прыгнуло выше головы. Исходя из состояния команды на сегодня. И это именно тот случай, когда результат должен затмевать собой все остальное. Тем не менее, по традиции посмотрим, что у нас скопилось на полочках. На сей раз таки скопилось, а не наскреблось.

Стамбульский матч был гораздо смотрибельнее поединка в Лодзи. Можно сказать, подгуляла только вторая половина первого тайма. Но уже к концу основного времени игра выполнила условный норматив зрелищности. Экстра-таймы лишь усилили это впечатление по нарастающей. Однако следует признать, что во многом этому способствовало удаление.

Уже через четыре минуты после него киевляне использовали численное преимущество, и этот гол предопределил всю дальнейшую яркость игровой картинки. А ответный мяч, забитый Салаи на исходе второго тайма раздул огонь интриги до небес.

Когда Караваев вновь вывел вперед команду Луческу, играть оставалось каких-то шесть минут. И все же последнее слово было за «Фенербахче»: тот же Салаи – ярчайшая личность в его составе – мог перевести спор в плоскость пенальти. Но Бущан – главная фигура всего матча – не подвел.

Положа руку на сердце, согласимся с тем, что команда Жезуша «наиграла» на свой гол еще до перерыва. А по итогам двух таймов заслуживала большего превосходства в счете. Тогда как гол Буяльского увенчал собой первый поистине голевой момент «Динамо». Повторюсь, лишь после удаления. Кроме него, можно зачесть разве что полумомент в концовке основного времени – когда Шепелев не успел на прострел Гармаша.

Другое дело – овертайм. Здесь наше преимущество было безоговорочным: шанс Салаи стал единственным на фоне четырех у соперника. Но нужно помнить: «Фенер» к этому времени уже больше тайма играл в меньшинстве. Из песни слов не выкинешь: в целом, и в Лодзи, и в Стамбуле турецкий клуб смотрелся предпочтительнее. И дома даже в больше степени, чем в гостях. Но проиграл.

Удача была на нашей стороне. Наверное, на ее счет стоит занести и благосклонность Фемиды. Да, на Забарном действительно фолили, но сколько раз мы видели, как в подобных ситуациях голы засчитывались? А про ВАР в квалификации Лиги чемпионов не, не слышали? Так что возблагодарим синьора Иратти за остроту зрения его. Шла 10-я минута, наш соперник был полон сил и в полном составе – история могла пойти совсем иной дорогой.

А еще через десять минут удар Кахведжи приходится в стойку наших ворот. Это был второй тревожный звоночек. Но третий, абсолютно неожиданно, прозвучал похоронным звоном по «Фенербахче» – неоправданная грубость Юксека в итоге стоила его команде чрезвычайно дорого. А для нас это тоже стало везением, благодаря которому мы постепенно перетянули одеяло игры на свою сторону. Так что в дополнительное время каркас ворот уже служил избавлением для хозяев поля, особенно после удара Забарного в крестовину. Но, как оказалось в дальнейшем, она лишь отсрочила взятие ворот на десяток минут.

Трудно переоценить пенальти, парированный Бущаном посреди второго тайма, при 1:0 в нашу пользу. Помимо этого, он еще трижды спасал ворота от гола раньше, и дважды – позже. Поэтому, ей-богу меня совершенно не тянет анализировать его действия, когда мы пропускали. Главным героем «Динамо» в этот вечер по-любому останется Жора из Одессы.

Все хорошо, что хорошо кончается. Этой победой киевляне обеспечили себе и нам осенний евросезон, и этим сказано все. А Бог не выдал, Стамбул не съел – и слава Богу!

Уже то и дело слышу, что со «Штурмом» должно быть полегче. Лично я больше надежд возлагаю на то, что два ответственных поединка с серьезным соперником, которые остались позади, дали команде Луческу толику необходимой турнирной практики после восьми месяцев вынужденного простоя, и вселили в нее уверенность в своих силах. Тогда мы и этот штурм отразить в состоянии.