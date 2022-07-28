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Динамо необходимо научиться находить пространство и в формате "11 на 11". Аудиомнение #153
Команду "Фенербахче" жалко, их болельщиков – не очень
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Обсуждаем ответный матч между "Фенербахче" и "Динамо". Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.
Говорим о невоспитанности болельщиков "Фенербахче" и Байрактары, обсуждаем отскок "Динамо" в рамках дуэли, с небольшой оговоркой хвалим Бущана, вновь находим оправдания Попову и Забарному. Дежавю Дениса, фол-фантом на Илье, уровень арбитража от Иррати, чудо-замены от Луческу, гол "Динамо" в стиле "Шахтера" времен Мирчи – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.
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