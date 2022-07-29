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Буяльский: Удаление в составе Фенербахче полностью изменило игру

Лига Чемпионов
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Любой команде тяжело играть в меньшинстве

Буяльский: Удаление в составе Фенербахче полностью изменило игру

Фото: @532.pics / @zoryalondonsk - Автор - Anton Kravets

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский, автор гола в ворота "Фенербахче, прокомментировал победу над турками (2:1) во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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– Чем отличался план команды на первую игру и на вторую?

В принципе, нечем, потому что в первом матче основной задачей было сыграть на ноль в защите, и во втором матче – так же главное было не пропустить гол, мы знали, что свой момент у нас будет и мы постараемся его реализовать.

– Насколько важно было сдержаться в первые минуты, когда трибуны особенно давили?

Мы готовились к первым 15-20 минутам, чтобы психологически сдержаться, потому что болельщики гонят команду, у нее большая поддержка. Можно сказать, что нам где-то повезло, не все нам удалось за эти первые 20 минут, но, наверное, мы больше заслужили победить.

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– Как сказалось на игре удаление в составе "Фенербахче"? Как оно изменило игру?

– Оно полностью изменило игру. Любой команде тяжело играть в меньшинстве.

– Насколько важна эта победа для "Динамо", для отечественного спорта, для Украины?

– В первую очередь, она важна для Украины, для наших болельщиков, для нашего народа, людей, которые защищают Украину, - сказал Буяльский в интервью клубной пресс-службе.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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