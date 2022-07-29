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Александр Караваев: Очень хотел забить Фенербахче, после гола были все эмоции сразу
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30-летний универсал "Динамо", заменивший в игре с "Фенербахче" поляка Томаша Кендзеру перед началом дополнительного времени, стал автором победного гола. Это помогло украинскому гранду выйти в следующую стадию Лиги чемпионов.
Разговор с Александром Караваевым корреспондент UA-Футбол начал с поздравлений по поводу этого события.
- Большое спасибо, - ответил он. - Это очень важная победа для всей страны и наших защитников из ВСУ и терробороны.
- После первого матча с турками, завершившимся вничью, 0:0, ощущение нереализованности присутствовало?
- Конечно, оно было. Хотя мы понимаем, что у нас не было официальных игр больше полугода, поэтому знаем, на что способны. Однако с каждым матчем будем прогрессировать.
- Обычно в ответном матче играть на достижение результата значительно труднее, чем его удерживать. Это мнение психологически давило?
- Нет. Мы понимали, что будет тяжело, ведь в Стамбуле у нашего соперника обычно очень сильная поддержка. Но несмотря на это, наша команда была достаточно хорошо подготовлена к ответному матчу.
- Что сказал Мирча Луческу перед игрой в Стамбуле?
- То, что можем и умеем выигрывать матчи, когда мы едины и выполняем установку на игру.
- За счет чего, по вашему мнению, удалось добиться нужного результата в стамбульском матче?
- За счет командной игры. Выходящие в "старте" ребята, как и сидящие на замене или не попавшие в заявку - все были настроены на победу и поддерживали друг друга.
- Фактор везения имел место?
- Везение способствует более сильным!
- Пропущенный в конце основного времени мяч - следствие усталости или потери концентрации?
- Считаю, это стечение обстоятельств. Возможно и усталость, а может и потеря концентрации. Но самое главное, что после гола в наши ворота мы смогли собраться и все же достигли своей цели.
- Как бы оценил судейство в Стамбуле?
- Арбитры судят так, как считают нужным - они ведь профессионалы. Поэтому не хочу что-либо комментировать, это их дело. А наше - выходить и играть!
- Как родился ваш гол?
- Все сделали так, как говорил тренер: расшатать оборону, сделать прострел и замкнуть передачу. Вот и все. Вот так и было в моем случае. После вбрасывания мяча с аута с помощью трех пасов он оказался у Вивчаренко, тот прострелил - и я замкнул.
- После забитого мяча в ваших глазах были слезы. Что вас так растрогало?
- Это были все эмоции сразу. И то, что на тот момент этот гол выводил нас вперед в счете, и то, что я забил именно "Фенербахче", в котором был пять лет назад. И, конечно же, думал о нашей стране. Все мысли были о том, чтобы как можно быстрее мы дождались победы в войне и наступил мир.
- Как думаете, численное меньшинство для "Фенербахче" в дополнительное время сказалось?
- Да, я считаю, что турки очень устали и уже не способны были что-то сделать.
- Какой из двух поединков с турецкой командой дался труднее?
- Второй. Ведь в нем была сильная поддержка соперников и ответственность.
- Учитывая прежние выступления в "Фенербахче", для вас этот матч был особенным. Что чувствовали, когда вышли на поле стадиона "Шюкрю Сараджоглу"?
- Конечно, были воспоминания, что я здесь когда-то играл. Очень хотел сыграть на знакомом мне стадионе и обязательно забить, чтобы помочь победить. Очень рад, что это сделать удалось.
- Обычно утром в день матча гостевая команда совершает небольшую прогулку. В Стамбуле это безопасно?
- Мы никуда не выходили из отеля, готовясь к игре. А вот за день до матча были на небольшой экскурсии по Босфору. Красиво, мне понравилось. Хотя если не брать период моих выступлений в "Фенербахче", в Стамбуле я был уже более десяти раз! Мистер нам говорит, что это замечательно, когда едем в другие страны и города. Это хорошая возможность посмотреть и познать мир.
- Узнавали ли вас болельщики на улице?
- Да, до сих пор узнают - и это, конечно, приятно. После матча ко мне еще больше подходили и фотографировались.
- Мирча Луческу в Турции является достаточно известной персоной, ведь кроме столичных грандов - "Галатасарая" и "Бешикташа" он тренировал еще и национальную сборную. Как его встретили болельщики?
- Точно так же, как и в других странах. Луческу повсюду знают и узнают.
- Поддержку украинских болельщиков на протяжении матча ощущали?
- Конечно, мы ее видели и слышали! Хотя в такой атмосфере, среди горячих турецких болельщиков, приходится тяжело. Однако когда мы забили второй гол, все поклонники "Фенербахче" молчали, а наши были очень рады и поддерживали до самого финального свистка. Мы это ценим и очень им благодарны.
- Чем запомнился вам период, проведенный в "Фенербахче"?
- Все это выразил лишь несколько слов: профессионализм, любовь к футболу и болельщики.
- Кто-то из бывших партнеров по этому клубу в составе вчера играл?
- Из того состава никого из футболистов в "Фенербахче" не осталось. Только два массажиста и один тренер по физподготовке. Что самое приятное: они до сих пор мне пишут, мы общаемся. С началом войны даже свою помощь предлагали. Хорошие люди.
- Что храните на память о турецком периоде карьеры?
- Есть футболки игроков, которые играли в этой команде. И, конечно же, моя.
- "Динамо" ждет очередной благотворительный матч - на этот раз в Англии с "Эвертоном". Восстановиться после стамбульского поединка успеете?
- Я сыграл в Стамбуле всего тридцать минут, поэтому буду готов. И уверен, что против "Эвертона" выйдут ребята, которые с "Фенербахче" не играли вообще или же провели на поле меньшее количество времени.
- Как настраивает тренер на подобные матчи? Стоит ли задача непременно победить или результат не ставится во главу угла?
- Результат всегда на первом месте, ведь мы - "ДИНАМО"! Но и саму игру тоже нужно показывать на нашем, достойном, уровне.
- Следующим еврокубковым соперником будет австрийский "Штурм". Что известно о нем?
- Пока не разбирали этого соперника. Тщательно готовиться к поединку со "Штурмом" будем после "Эвертона". Знаю, что этот клуб довольно неуступчив, и в чемпионате Австрии выглядит довольно прилично. Особенно в прошлом сезоне, в котором финишировал вторым.
- С родней, проживающей в Херсонской области, постоянно на связи?
- Конечно. Каждый день с родителями по аудио и с помощью смс общаемся. Делать это по-другому вариантов нет.
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