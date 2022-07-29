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Шанс для резервистов. Заря договорилась о еще одном спарринге
Будет два соперника и два тайма
Фото: ФК Заря Луганск
Луганская "Заря" договорилась о новом летнем спарринге.
Завтра коллектив Патрика ван Леувена сыграет против двух клубов - польских "Блонянки" и "Гутника". Интересно, что против луганчане сыграют в первом тайме встречи, а против вторых - во втором.
На нас чекає ще один контрольний поєдинокhttps://t.co/bHUkmhKBh5 pic.twitter.com/LROX08Arsp— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) July 29, 2022
На сайте "Зари" сказано, что в игре в основном будут принимать участия резервисты. Уже в следующий четверг луганчане начнут свой путь в еврокубках.
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