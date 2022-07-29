Шанс для резервистов. Заря договорилась о еще одном спарринге

Луганская "Заря" договорилась о новом летнем спарринге.

Завтра коллектив Патрика ван Леувена сыграет против двух клубов - польских "Блонянки" и "Гутника". Интересно, что против луганчане сыграют в первом тайме встречи, а против вторых - во втором.

На нас чекає ще один контрольний поєдинокhttps://t.co/bHUkmhKBh5 pic.twitter.com/LROX08Arsp — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) July 29, 2022

На сайте "Зари" сказано, что в игре в основном будут принимать участия резервисты. Уже в следующий четверг луганчане начнут свой путь в еврокубках.