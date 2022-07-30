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Мирон Маркевич: Главное, чтобы Динамо подошло к матчу со Штурмом без шапкозакидательского настроения
История Мирона Богдановича уже научила
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал выступления "Динамо" в Лиге чемпионов:
" — Перед стартом квалификации Лиги чемпионов я предрек, что киевляне победят "Фенербахче". И радует, что подопечные Мирчи Луческу не подвели, хотя ситуация в ответном матче в Стамбуле была довольно валидольной.
Киевлянам, прежде всего, следует поблагодарить молодого полузащитника "Фенербахче" Исмаила Юксека, которому изменила выдержка и он был удален с поля в начале второго тайма. Турецкая команда сразу вынуждена была сбросить обороты и гости все смелее стали появляться у штрафной хозяев. А судьба противостояния разрешилась в овертайме, когда динамовцы умело воспользовались тем, что играли в большинстве.
— Что вам понравилось в действиях киевлян, кого бы среди них выделили и от каких уязвимых мест необходимо как можно быстрее избавиться?
— В первую очередь отдам должное динамовцам за проявленный характер. Ведь после ничьей в первом поединке многие эксперты начали отдавать предпочтение "Фенербахче", однако подопечные Мирчи Луческу придерживались другой точки зрения. Согласен, что до перерыва в Стамбуле было тяжело, но киевляне терпели, в некоторых эпизодах им везло, но они заставили амбициозных хозяев капитулировать.
Конечно, похвалы заслуживает вратарь Георгий Бущан, который не только парировал пенальти, но и выручил еще в нескольких моментах.
Что не понравилось? К сожалению, в составе киевлян не хватает качественных игроков для позиционного наступления. Вот почему динамовцам и дальше ничего не остается, как рассчитывать на контрвыпады. Обратил внимание и на то, что “Динамо” пока не усилилось квалифицированными нападающими.
— Что скажете о следующем сопернике динамовцев в Лиге чемпионов австрийский “Штурм”?
— Это перспективная команда, где играет немало молодежи, но убежден, что киевляне должны ее пройти, особенно после того, как выбили из турнира "Фенербахче". Главное, чтобы динамовцы должным образом восстановились и подошли к поединку в Лодзи без шапкозакидательского настроения. Потому что вспоминается в сезоне-2009/2010 возглавляемый мной "Металлист" в Лиге Европы явно недооценил "Штурм" и за это тогда поплатился", - сказал Маркевич.
Напомним, что в сезоне 2009-2010 харьковский "Металлист" встречался с австрийским "Штурмом" в последнем раунде квалификации Лиги Европы и уступил по сумме двух матчей со счетом 1:2.
Отметим, что поединки "Динамо" против "Штурма" запланированы на 3 и 9 августа соответственно. Первую встречу киевляне проведут в польской Лодзи – этот матч номинально станет домашним для подопечных Луческу.
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