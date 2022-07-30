Мирон Маркевич: Главное, чтобы Динамо подошло к матчу со Штурмом без шапкозакидательского настроения

Украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал выступления "Динамо" в Лиге чемпионов:

" — Перед стартом квалификации Лиги чемпионов я предрек, что киевляне победят "Фенербахче". И радует, что подопечные Мирчи Луческу не подвели, хотя ситуация в ответном матче в Стамбуле была довольно валидольной.

Киевлянам, прежде всего, следует поблагодарить молодого полузащитника "Фенербахче" Исмаила Юксека, которому изменила выдержка и он был удален с поля в начале второго тайма. Турецкая команда сразу вынуждена была сбросить обороты и гости все смелее стали появляться у штрафной хозяев. А судьба противостояния разрешилась в овертайме, когда динамовцы умело воспользовались тем, что играли в большинстве.

— Что вам понравилось в действиях киевлян, кого бы среди них выделили и от каких уязвимых мест необходимо как можно быстрее избавиться?

— В первую очередь отдам должное динамовцам за проявленный характер. Ведь после ничьей в первом поединке многие эксперты начали отдавать предпочтение "Фенербахче", однако подопечные Мирчи Луческу придерживались другой точки зрения. Согласен, что до перерыва в Стамбуле было тяжело, но киевляне терпели, в некоторых эпизодах им везло, но они заставили амбициозных хозяев капитулировать.

Конечно, похвалы заслуживает вратарь Георгий Бущан, который не только парировал пенальти, но и выручил еще в нескольких моментах.

Что не понравилось? К сожалению, в составе киевлян не хватает качественных игроков для позиционного наступления. Вот почему динамовцам и дальше ничего не остается, как рассчитывать на контрвыпады. Обратил внимание и на то, что “Динамо” пока не усилилось квалифицированными нападающими.

— Что скажете о следующем сопернике динамовцев в Лиге чемпионов австрийский “Штурм”?

— Это перспективная команда, где играет немало молодежи, но убежден, что киевляне должны ее пройти, особенно после того, как выбили из турнира "Фенербахче". Главное, чтобы динамовцы должным образом восстановились и подошли к поединку в Лодзи без шапкозакидательского настроения. Потому что вспоминается в сезоне-2009/2010 возглавляемый мной "Металлист" в Лиге Европы явно недооценил "Штурм" и за это тогда поплатился", - сказал Маркевич.