Матч Динамо со Штурмом будет судить француз

Первый матч третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов между киевским "Динамо" и австрийским "Штурмом" будет судить французская бригада арбитров во главе с 33-летним Франсуа Летексье.

Пока что самым высоким достижением Летексье является работа на четвертьфинале Лиги Европы "Рейнджерс" – "Брага" в прошлом сезоне.

С украинскими командами пересекался дважды – в сезоне 2020/2021 он работал на матче "Маккаби" – "Шахтер", тогда горняки победили 0:2, а в 2018-м сборная Украины победила Албанию в товарищеском поединке 4:0.

Отметим, что матч "Динамо" – "Штурм" состоится в среду, 3 августа, начало игры в 21:00. На UA-Футболе будет доступна текстовая и аудио трансляция игры.