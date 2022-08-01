Еврокубки с участием Динамо и Зари, старт трех ТОП-чемпионатов. Расписание футбола на неделю

На календаре стартовал август, а значит, новый футбольный сезон набирает обороты. Уже на этой неделе нас ожидают матчи очередных квалификационных раундов европейских клубных турниров, а на выходных стартуют три из пяти ведущих чемпионатов Старого Света.

Во вторник, 2 августа, запланировано 5 матчей третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов, среди которых выделяется поединок "Монако" - ПСВ (начало в 21:00). Кроме того, в этот день теоретически можно будет увидеть Романа Яремчука – его "Бенфика" сыграет с "Митьюлландом" (22:00).

3 августа первый матч с австрийским "Штурмом" сыграет киевское "Динамо". Начало игры, которая состоится в польском Лодзи, в 21:00.

4 августа нас ожидает семь матчей квалификации Лиги Европы и 21 матч квалификации Лиги Конференций. Среди такого разнообразия украинских болельщиков будет в первую очередь волновать поединок "Зари" и "Университати" из Румынии (начало в 20:30).

5 августа стартуют чемпионаты Англии, Германии и Франции. И уже в пятницу мы станем свидетелями дебюта Александра Зинченко в составе "Арсенала" – канониры сыграют с "Кристалл Пелас" (22:00). В Бундеслиге "Бавария" уже без Левандовского будет играть с "Айнтрахтом" (21:30), а во Франции "Лион", за который играет бывший горняк Тете, встретится с "Аяччо".

6 августа:

В Англии "Ливерпуль" будет экзаменовать "Фулхэм" (14:30), а Виталий Миколенко и его "Эвертон" будут принимать "Челси" (19:30). Между этими поединками можно посмотреть на "Ньюкасл" и "Ноттингем Форрест", который был одним из самых активных на трансферном рынке.

В Германии сразу встреча команд, планирующих бросить вызов "Баварии" – "Боруссия" из Дортмунда играет с "Байером" (19:30).

Во Франции скромный "Клермон" примет заряженный новым тренером "Пари Сен-Жермен".

7 августа:

Англия будет следить, выйдет ли Роналду в составе МЮ против "Брайтона" (16:00), а завершит тур встреча "Вест Хэма" и "Манчестер Сити" (18:30).

В Германии "Шальке" отметит возвращение в элиту матчем с "Кельном" (18:30).

Во Франции вице-чемпион "Марсель" в игре с "Реймсом" (21:45) будет доказывает, что и в этом сезоне является претендентом на высокие места.