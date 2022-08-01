Известно, какие каналы будут транслировать матчи между Динамо и Штурмом в Лиге Чемпионов

Оба матча между киевским "Динамо" и австрийским "Штурмом" будут транслировать на каналах Setanta Sports и 2+2. В прямом эфире поединки покажет Setanta. На 2+2 они будут идти с задержкой в ​​15 минут, как сообщает Tribuna.

Скорее всего, комментировать игру на 2+2 будут Игорь Цыганык и Владимир Зверов. Также, скорее всего, матч между "Зарей" и "Университетом" покажет 2+2, как сообщает источник.

Напомним, что первая встреча между "Динамо" и "Штурмом" состоится в среду, 3 августа. Начало – в 21:00 по киевскому времени. При этом ответный матч пройдет 9 августа, стартовый свисток прозвучит в 21:30.