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На матчах Динамо со Штурмом уже будет работать система VAR
Арбитрам будет проще
Олександр Приходько
УЕФА объявил, что на матчах третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR).
Как указывается в официальном пресс-релизе, это первый случай, когда ВАР будет применяться на нецентрализованной стадии турнира под эгидой УЕФА.
При этом члены судейской бригады VAR будут работать непосредственно со стадионов.
Напомним, что на этом этапе сыграет и "Динамо". 3 августа киевляне сыграют номинально домашний матч со «Штурмом», ответный поединок запланирован на 9 августа.
Ранее стало известно, кто будет работать арбитром на игре бело-синих.
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