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Кто станет потенциальным соперником Динамо в раунде плей-офф ЛЧ: жребий сегодня

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Это будет представитель Бельгии, Шотландии, Португалии или Дании

Кто станет потенциальным соперником Динамо в раунде плей-офф ЛЧ: жребий сегодня

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вторник, 2 августа, в швейцарском Ньоне в 13:00 по Киеву состоится жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов.

На этом этапе может сыграть и киевское "Динамо", если одолеет австрийский "Штурм".

Эта пара идет по пути представителей лиг и она не сеянная. Таким образом, победитель не встретится с победителем пары "Монако" – ПСВ.

Поэтому потенциальным соперником "Динамо" станет одна из команд-победительниц следующих двух пар:

  • "Юнион" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия)
  • "Бенфика" (Португалия) - "Митьюллан" (Дания)

Напомним, что "Динамо" со "Штурмом" сыграет 3-го и 9-го августа. А матчи раунда плей-офф Лиги Чемпионов запланированы на 16/17 и 23/24 августа.

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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miha (Нежин)
02.08.2022 в 10:57
Бенфіка традиційно, як і результат протистояння.
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+1
-1
terber (ternopil)
02.08.2022 в 12:17
100%це як карма для ДК і завжди попадають
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0
0

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