Кто станет потенциальным соперником Динамо в раунде плей-офф ЛЧ: жребий сегодня

Во вторник, 2 августа, в швейцарском Ньоне в 13:00 по Киеву состоится жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов.

На этом этапе может сыграть и киевское "Динамо", если одолеет австрийский "Штурм".

Эта пара идет по пути представителей лиг и она не сеянная. Таким образом, победитель не встретится с победителем пары "Монако" – ПСВ.

Поэтому потенциальным соперником "Динамо" станет одна из команд-победительниц следующих двух пар:

"Юнион" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

"Бенфика" (Португалия) - "Митьюллан" (Дания)

Напомним, что "Динамо" со "Штурмом" сыграет 3-го и 9-го августа. А матчи раунда плей-офф Лиги Чемпионов запланированы на 16/17 и 23/24 августа.