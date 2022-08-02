Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кто станет потенциальным соперником Динамо в раунде плей-офф ЛЧ: жребий сегодня
Это будет представитель Бельгии, Шотландии, Португалии или Дании
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 2 августа, в швейцарском Ньоне в 13:00 по Киеву состоится жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов.
На этом этапе может сыграть и киевское "Динамо", если одолеет австрийский "Штурм".
Эта пара идет по пути представителей лиг и она не сеянная. Таким образом, победитель не встретится с победителем пары "Монако" – ПСВ.
Поэтому потенциальным соперником "Динамо" станет одна из команд-победительниц следующих двух пар:
- "Юнион" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия)
- "Бенфика" (Португалия) - "Митьюллан" (Дания)
Напомним, что "Динамо" со "Штурмом" сыграет 3-го и 9-го августа. А матчи раунда плей-офф Лиги Чемпионов запланированы на 16/17 и 23/24 августа.
Популярное сейчас
- Сегодня Днепр-1 узнает соперника в раунде плей-офф Лиги Европы
- Динамо потеряло Супрягу на длительный период
- Возле румынского курорта обезвредили российскую морскую мину - ФОТО
- Александр Караваев: Очень хотел забить Фенербахче, после гола были все эмоции сразу
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен
- Квіти мінних зон. Океан Эльзы выпустили новый клип про войну в Украине. ВИДЕО
Новости по теме
- 21:49 Зарубежные Лига чемпионов. Динамо против Штурма и запасной вариант в виде первой корзины Лиги Европы
- 14:03 Зарубежные Известно, какие каналы будут транслировать матчи между Динамо и Штурмом в Лиге Чемпионов
- 15:08 Зарубежные Динамо необходимо научиться находить пространство и в формате "11 на 11". Аудиомнение #153