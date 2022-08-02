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Динамо – Штурм. АУДИО онлайн трансляция первого матча 3-го раунда квалификации ЛЧ
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Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый домашний поединок 3-го раунда квалификации главного клубного европейского турнира между киевским "Динамо" и австрийским "Штурмом".
Клубный футбол продолжает разгораться с новой силой в сезоне-2022/23. Первым делом команда Мирчи Луческу обрадовала своих украинских болельщиков в это тяжелейшее время и добыла победу над турецким "Фенербахче". Сможет ли "Динамо" толково настроиться на "Штурм"? Не допустит ли ненужных ошибок? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 3 августа – в 20:55 по киевскому времени.
Комментаторы: Влад Петрушевский и Егор Старков
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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