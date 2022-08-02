Динамо – Штурм. АУДИО онлайн трансляция первого матча 3-го раунда квалификации ЛЧ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый домашний поединок 3-го раунда квалификации главного клубного европейского турнира между киевским "Динамо" и австрийским "Штурмом".

Клубный футбол продолжает разгораться с новой силой в сезоне-2022/23. Первым делом команда Мирчи Луческу обрадовала своих украинских болельщиков в это тяжелейшее время и добыла победу над турецким "Фенербахче". Сможет ли "Динамо" толково настроиться на "Штурм"? Не допустит ли ненужных ошибок? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 3 августа – в 20:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Егор Старков

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский